CHANGSHA, China, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") apoia o Dia da Terra 2023 com ações inovadoras para o planeta. Conhecida como "Team Green" (Time Verde) por seus produtos sustentáveis e a cor verde proeminente de seus produtos, a Zoomlion acelerou o desenvolvimento de produtos e tecnologias de nova energia, seguindo o plano integrado de estratégias digitais, inteligentes e ecológicas.

Dia da Terra 2023: Zoomlion se concentra na construção de um futuro sustentável com inovação e inteligência (PRNewsfoto/Zoomlion)

Com o tema "Invista em nosso planeta", o Dia da Terra deste ano destaca a importância de dedicar tempo, recursos e energia para enfrentar as mudanças climáticas e outros desafios ambientais. A Zoomlion está empenhada em proteger a Terra por meio de estratégias de P&D, fabricação e produtos ecológicos e sustentáveis.

Estratégias ecológicas para um futuro mais verde: P&D impulsionados por inovação, avanços com novas energias e fabricação ecológica

Em 2022, a Zoomlion lançou 127 produtos novos e realizou 330 estudos e projetos de pesquisa de tecnologia de base, com quase 77% dos quais centrados nos campos de desenvolvimento digital, inteligente e ecológico.

Potencializando seus recursos tecnológicos em inteligência de máquina única, cooperação homem-máquina e colaboração de grupos de máquinas, a Zoomlion lançou, em dezembro de 2022, a primeira solução de pacote de construção inteligente do setor, que realiza operação não tripulada de processos completos em construção inteligente e circuito fechado digital.

A Zoomlion está liderando o desenvolvimento de novas energias do setor com produtos pioneiros e está expandindo seu portfólio de produtos de nova energia, promovendo a cadeia da indústria de energia de hidrogênio desde a produção até a aplicação, e alcançando avanços no desenvolvimento de produtos de energia totalmente elétrica, híbrida e de hidrogênio. A Zoomlion lançou vários produtos inéditos, incluindo a plataforma elevatória articulada totalmente elétrica de 27 metros; o guindaste para todo terreno híbrido de 220 toneladas; o guindaste sobre rodas para terrenos acidentados totalmente elétrico de 40 toneladas; o guindaste sobre esteiras com acionamento elétrico distribuído; e o maior caminhão basculante off-road do mundo, de 125 toneladas, com células de combustível de hidrogênio.

Até o momento, a Zoomlion lançou mais de 100 produtos de nova energia (produtos totalmente elétricos, híbridos e a combustível de hidrogênio), que abrangem categorias que incluem caminhões bomba e betoneira de concreto, caminhões guindaste, plataformas de trabalho aéreo, escavadeiras, caminhões de mineração, empilhadeiras, veículos de emergência e maquinário agrícola.

A Zoomlion também está acelerando a fabricação ecológica e adotando medidas para melhorar as taxas de utilização de materiais, a eficiência produtiva, a eficiência energética e as taxas de emissão limpa, enquanto reduz o consumo unitário de materiais como aço, fio de solda, tinta, gás natural e diesel para testes.

É fundamental investir no nosso planeta e proteger nosso lar — esse é o melhor caminho para a construção de um futuro próspero. A Zoomlion acredita que, quando investimos juntos em nosso planeta, também apoiamos a construção de comunidades saudáveis, felizes e prósperas.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2054490/image.jpg

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion