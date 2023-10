Journée Heart + Soil de Lycored - Une tradition enracinée dans la communauté

BRANCHBURG, New Jersey, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lycored célébrera ce mois-ci sa 8e Journée Heart + Soil dans ses bureaux aux États-Unis, en Israël et en Suisse. La nature est la plus grande inspiration de Lycored, et la science de pointe est son plus grand allié, mais au cœur de tout cela se trouve la communauté. La Journée Heart + Soil s'appuie là-dessus et redonne localement. Elle repose sur le fait d'entretenir la bonté dans les communautés à travers le monde et de montrer le pouvoir de faire le bien pour les voisins, tout en leur donnant les moyens de rendre la pareille.

En octobre, Lycored encourage les gens à trouver des moyens amusants et uniques de sortir et de faire du bénévolat dans leur communauté locale. Après tout, la science montre que donner aux autres est bon pour la santé et rend les gens plus heureux et plus connectés aux autres. Cette année, les événements sponsorisés par Lycored comprennent des collectes de vêtements, des nettoyages de groupe dans les espaces verts locaux et plus encore.

Shirley Cohen, PDG de Lycored, a expliqué : « La Journée Heart + Soil est l'occasion d'honorer notre plus grande inspiration et de trouver des façons de faire le bien tout en aidant les gens à se sentir bien. Nous sommes engagés dans cette tradition et nous croyons que les grandes industries de l'alimentation et des boissons et de la santé et du bien-être devraient être présentes et contribuer à leurs communautés locales. J'invite et j'encourage mes collègues du secteur à sortir et à se joindre à nous dans cette mission de répandre l'amour, la joie et l'appréciation. »

Pour en savoir plus sur Lycored et la Journée Heart + Soil, veuillez consulter : https://www.lycored.com/our-team/.

À propos de Lycored

Lycored est une entreprise internationale à l'avant-garde de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec une science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Créée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes naturels pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez www.lycored.com.

Contact Katie Hill

Padilla

+1 480 285 8148

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2016732/4319103/Lycored_Logo.jpg

SOURCE Lycored