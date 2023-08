Journée internationale de la jeunesse 2023 : Angel Yeast ouvre la voie aux jeunes employés et soutient le développement durable des talents

YICHANG, Chine, 12 août 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , premier fabricant mondial de levures (SH600298) célèbre la 23e Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, en s'engageant à fournir une plateforme et des opportunités de premier plan pour le développement des jeunes et en augmentant continuellement les investissements pour soutenir la croissance rapide et durable des jeunes employés.

Angel Yeast establishes Research Institute to nurture and support the development of young talents

Le thème de la Journée internationale de la jeunesse pour 2023, « Compétences vertes pour les jeunes : Vers un monde durable », vise à répondre à la crise climatique mondiale et à l'urgence de la transition verte. Angel Yeast a toujours adhéré à la mission de promouvoir un mode de vie innovant et sain avec la biotechnologie de la levure, et vise à atteindre cet objectif par l'entremise des jeunes et des talents en soutenant un plus grand nombre d'actions climatiques et le moteur clé des stratégies de développement durable, depuis les initiatives climatiques et la conservation de l'énergie jusqu'aux applications d'énergie propre.

« Angel Yeast vise à établir les fondations de cette mission afin d'aider chaque employé à s'épanouir, en lui offrant des possibilités infinies de carrière professionnelle et de croissance personnelle. Nous espérons que les employés pourront être leurs propres mentors, s'adapter à de nouveaux environnements et défis, et être inspirés à contribuer au développement mondial de la biotechnologie et à bâtir un avenir meilleur pour tous », a déclaré Xiao Minghua, directeur général d'Angel Yeast.

Perfectionnement professionnel à deux volets pour soutenir la croissance rapide des talents

Angel Yeast a optimisé continuellement la structure organisationnelle pour répondre aux diverses demandes de développement des talents, en établissant un institut de recherche et neuf centres technologiques, tout en faisant œuvre de pionnier avec un parcours de développement professionnel à deux volets intégrant la gestion et la technique pour fournir une plateforme aux jeunes talents pour se perfectionner rapidement.

Développement durable des talents axé sur l'innovation

La société a organisé des sessions de formation sur le thème de la durabilité. Ces sessions portaient notamment sur la façon dont la levure et la biotechnologie créent des aliments plus sains et plus délicieux, sur la levure et l'agriculture durable, sur le rôle de la levure dans la mise en œuvre d'une utilisation circulaire des ressources, ce qui conduit à un développement à faibles émissions de carbone. L'objectif est d'encourager les employés à prendre des décisions plus intelligentes au travail et dans la vie, qui favoriseraient éventuellement la prise de décisions durables.

Angel Yeast met également l'accent sur le soutien au développement à long terme des employés et propose des prix pour les aînés et les experts techniques, soutient les jeunes leaders et offre des possibilités d'apprentissage plus larges.

« À l'avenir, Angel Yeast espère apporter une révolution systématique avec la levure et la biotechnologie pour façonner l'alimentation des gens et les méthodes de production alimentaire, et changer la façon dont nous traitons la terre. Tout cela conduira à un meilleur style de vie ainsi qu'à une planète plus durable pour les générations futures », a déclaré Xiao Minghua.

