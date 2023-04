Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2023 : La 133e édition du Salon de Canton renforce la protection des droits de propriété intellectuelle et maintient un environnement commercial international sûr

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- En prélude à la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, à l'occasion de la 133e édition du Salon chinois des importations et des exportations (« Salon de Canton », « le Salon »), le Bureau de surveillance des marchés de la province de Guangdong (Office de la propriété intellectuelle) et le Centre chinois du commerce extérieur, organisateur du Salon de Canton, ont signé « l'Accord-cadre de coopération stratégique sur la protection de la propriété intellectuelle » (« l'Accord »). En signant cet accord, le Salon de Canton pourra améliorer l'ensemble de la chaîne de protection de la propriété intellectuelle et, grâce à l'optimisation continue du mécanisme de protection des droits de propriété intellectuelle, il continuera à favoriser le commerce international.

Wen Zhongliang, vice-secrétaire général du Salon de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur, a déclaré lors de la cérémonie de signature que, grâce à un système complet de protection de la propriété intellectuelle « en ligne + hors ligne » mis en place pendant l'exposition, conjugué à une équipe d'experts faisant autorité dans divers secteurs, le Salon de Canton s'engage à faciliter un commerce de qualité et ordonné entre les fournisseurs et les acheteurs. Avec le soutien de l'Accord, la protection de la propriété intellectuelle assurée par le Salon de Canton atteindra un niveau sans précédent. Il fournira aux acheteurs mondiaux une plateforme commerciale internationale complète offrant des fonctions améliorées, de meilleurs services et une plus grande efficacité.

Le Salon de Canton a lancé une campagne spéciale de protection des DPI dès 1992, la première exposition en Chine à protéger les DPI. Dans le cadre de ses efforts visant à fournir aux hommes d'affaires du monde entier des services d'assistance plus efficaces et plus pratiques en matière de propriété intellectuelle, la 133e édition du Salon de Canton a mis en place des bureaux de service dans chacune des quatre zones d'exposition et a introduit un nouveau système de service en ligne et hors ligne simultanément. Ainsi, les acheteurs et les exposants ont pu préserver leurs intérêts commerciaux de manière plus efficace, créant un environnement commercial international harmonieux et sûr pour le Salon de Canton.

La 133e édition du Salon de Canton a permis de renouveler l'intérêt des exposants pour l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle. Programmé pour coïncider avec la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le Salon s'est associé à un afflux d'entreprises de haute qualité spécialisées dans la recherche et le développement de brevets et dotées d'un important potentiel d'innovation. Ces entreprises présentent à un public mondial leurs dernières réalisations en matière de recherche et de développement dans divers secteurs d'activité en Chine.

Pour plus d'informations sur les expositions et les technologies de la propriété intellectuelle à la 133e édition du Salon de Canton, veuillez vous inscrire à https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ou communiquer avec : Mme Cai, [email protected].

