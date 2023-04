Welttag des geistigen Eigentums 2023: Die 133. Canton Fair stärkt den Schutz der Rechte an geistigem Eigentum weiter und sorgt für ein sicheres internationales Handelsumfeld

GUANGZHOU, China, 26. April 2023 /PRNewswire/ -- Im Vorgriff auf den Welttag des geistigen Eigentums unterzeichneten das Amt für Marktaufsicht der Provinz Guangdong (Amt für geistiges Eigentum) und das Chinesische Außenhandelszentrum, der Veranstalter der Canton Fair, auf der133. chinesischen Import- und Exportmesse ("Canton Fair", "die Messe") das Rahmenabkommen über die strategische Zusammenarbeit beim Schutz des geistigen Eigentums ("das Abkommen"). Durch die Unterzeichnung dieses Abkommens wird die Canton Fair in der Lage sein, die gesamte Kette des Schutzes des geistigen Eigentums zu verbessern, und durch die kontinuierliche Optimierung des IPR-Schutzmechanismus wird sie den internationalen Handel weiter fördern.

Wen Zhongliang, stellvertretender Generalsekretär der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, sagte bei der Unterzeichnungszeremonie, dass die Canton Fair mit einem umfassenden "Online + Offline" -Schutzsystem für geistiges Eigentum das während der Messe eingesetzt wird, und mit einem Team von maßgeblichen Experten aus verschiedenen Branchen den hochwertigen und ordnungsgemäßen Handel zwischen Lieferanten und Käufern erleichtern will. Mit der Unterstützung des Abkommens wird der Schutz des geistigen Eigentums der Canton Fair ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen. Sie wird globalen Käufern eine umfassende internationale Handelsplattform mit verbesserten Funktionen, besseren Dienstleistungen und höherer Effizienz bieten.

Die Canton Fair hat bereits 1992 eine Sonderkampagne zum Schutz des geistigen Eigentums ins Leben gerufen und war damit die erste Messe in China, die sich für den Schutz des geistigen Eigentums einsetzte. Im Rahmen ihrer Bemühungen, den Geschäftsleuten in aller Welt bessere und bequemere Unterstützungsdienste für geistiges Eigentum zu bieten, richtete die133. Canton Fair in jedem der 4 Ausstellungsbereiche Serviceschalter ein und führte gleichzeitig ein neues Online- und Offline-Servicesystem ein. Auf diese Weise konnten sowohl Käufer als auch Aussteller ihre Handelsinteressen besser wahren und ein harmonisches und sicheres internationales Handelsumfeld für die Canton Fair schaffen.

Die133. Canton Fair hat das Streben der Aussteller nach Innovation und Schutz des geistigen Eigentums wirksam verjüngt. Zeitlich abgestimmt auf den Welttag des geistigen Eigentums hat sich die Messe mit einer Vielzahl von hochwertigen Unternehmen zusammengetan, die sich auf die Forschung und Entwicklung von Patenten spezialisiert haben und über ein erhebliches Innovationspotenzial verfügen. Diese Unternehmen stellen einem weltweiten Publikum ihre neuesten Forschungs- und Entwicklungerfolge in verschiedenen Branchen in ganz China vor.

Für weitere Informationen über die Exponate und Technologien des geistigen Eigentums auf der133. Canton Fair registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 oder wenden Sie sich an: Frau Cai, [email protected].

