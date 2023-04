Dia Mundial da Propriedade Intelectual 2023: a 133ª Feira de Cantão melhora ainda mais a proteção dos direitos de propriedade intelectual, mantendo um ambiente de comércio internacional seguro.

CANTÃO, China, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em antecipação ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a Agência de Supervisão de Mercado da Província de Guangdong (Escritório de Propriedade Intelectual) e o Centro de Comércio Exterior da China - organizador da Feira de Cantão — assinaram o acordo "Strategic Cooperation Framework ("o Acordo") sobre proteção da propriedade intelectual na 133ª Feira de Importação e Exportação da China ("Feira de Cantão", "a Feira"). Ao assinar este acordo, a Feira de Cantão terá capacidade para aprimorar toda a cadeia de proteção da propriedade intelectual, e por meio da otimização contínua do mecanismo de proteção dos direitos de propriedade intelectual, continuará a promover o comércio internacional.

Wen Zhongliang, vice-secretário geral da Feira de Cantão e diretor-geral adjunto do Centro de Comércio Exterior da China, disse na cerimônia de assinatura que, com um sistema abrangente de proteção da propriedade intelectual "on-line + off-line" durante a exposição, juntamente com uma equipe oficial de especialistas de diversos setores, a Feira de Cantão assumiu o compromisso de facilitar um comércio de alta qualidade e ordenado entre fornecedores e compradores. Com o apoio do Acordo, a proteção da propriedade intelectual da Feira de Cantão atingirá um nível sem precedentes. A Feira oferecerá aos compradores de todo o mundo uma plataforma internacional abrangente de comércio com funções aprimoradas, melhores serviços e maior eficiência.

A Feira de Cantão lançou uma campanha especial de proteção dos direitos de propriedade intelectual em 1992, que foi a primeira exposição na China a proteger esses direitos. Como parte dos seus esforços para fornecer serviços de suporte de propriedade intelectual melhores e mais convenientes para empresários de todo o mundo, a 133ª Feira de Cantão estabeleceu balcões de atendimento em cada uma das quatro áreas de exposição e simultaneamente introduziu um novo sistema de serviço on-line e off-line. Com isso, compradores e expositores puderam manter seus interesses comerciais de forma mais efetiva, criando um ambiente comercial internacional harmonioso e seguro para a Feira de Cantão.

A 133ª Feira de Cantão renovou de maneira efetiva a motivação dos expositores com relação à inovação e à proteção da propriedade intelectual. Programada para coincidir com o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a Feira fez parceria com várias empresas de alta qualidade especializadas em P&D de patentes e com potencial significativo de inovação. Essas empresas exibem suas mais recentes conquistas em pesquisa e desenvolvimento em vários setores de toda a China para uma público de todas as partes do mundo.

