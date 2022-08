JOYSBIO OPRACOWAŁO NOWE, SZYBKIE TESTY NA MAŁPIĄ OSPĘ

JOYSBIO, jeden z czołowych światowych producentów zestawów szybkich testów, opracował dwa nowe testy na małpią ospę, których wyniki są dostępne po zaledwie 15 minutach.

TIANJIN, Chiny, 17 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- JOYSBIO, jeden z czołowych światowych producentów zestawów szybkich testów z przepływem bocznym, ma zaszczyt ogłosić stworzenie dwóch testów na małpią ospę, których wyniki uzyskuje się w czasie do 15 minut. JOYSBIO niedawno wprowadził na rynek szybki test na obecność przeciwciał małpiej ospy oraz szybki test na obecność przeciwciał IgM/IgG małpiej ospy, obydwa posiadające atest CE-IVD. Test antygenowy umożliwia zbadanie próbek ludzkiej surowicy, osocza, krwi pełnej, wymazu z gardła, śliny lub wysięku ze zmian skórnych pod kątem występowania przeciwciał wirusa małpiej ospy. W teście na przeciwciała IgM/IgG występowanie przeciwciał wytworzonych przez ludzki organizm po zakażeniu wirusem małpiej ospy bada się na podstawie kilku kropel krwi. Oba testy są obecnie poddawane ocenie klinicznej w Europie i wykazują obiecujące wyniki w grupie zakażonych pacjentów. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/.

„Tuż po pandemii COVID-19 staje przed nami kolejne globalne wyzwanie w dziedzinie zdrowia, czyli wirus małpiej ospy – powiedział Rick Zhang, dyrektor ds. rozwoju w JOYSBIO. – Na szczęście dysponujemy lekami na małpią ospę, które mogą ograniczyć rozrost bolesnych zmian skórnych i prawdopodobieństwo zgonu. Mamy również szczepionkę przeciwko tej chorobie, ponieważ wirus ten jest znany od dawna. Ale zanim zaczniemy leczyć pacjentów, należy ich prawidłowo zdiagnozować. Małpia ospa wywołuje objawy zbliżone do wielu innych rodzajów ospy. Nasze testy będą dla ochrony zdrowia przydatnym narzędziem, zwłaszcza w kontekście ograniczonego dostępu do testów PCR".

Historyczny wskaźnik śmiertelności w przypadku małpiej ospy wynosił od 0,1% do 11% w ogólnej populacji, ale skrajnie wysokie wartości osiąga wśród dzieci. Właściwa diagnoza to zawsze pierwszy krok do przeżycia. Opracowane przez JOYSBIO szybkie testy antygenowe i na obecność przeciwciał małpiej ospy pozwolą na szybsze uzyskanie odpowiedzi oraz zapewnią pracownikom opieki zdrowotnej i populacji większą ochronę.

Zhang powiedział: „W JOYSBIO zajmujemy się szybkim reagowaniem na wszystkie choroby zakaźne dotykające ludzi. Będziemy doskonalić nasze testy i opracowywać nowe adekwatnie do potrzeb. Im szybciej dowiemy się o chorobie, tym szybciej będziemy mogli podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby i leczenie".

JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. to chińska firma biotechnologiczna kładąca duży nacisk na badania i rozwój, która opracowuje, produkuje i dostarcza wysokiej jakości zestawy testowe do szybkiej diagnostyki medycznej in vitro (IVD), jak również rewolucyjne dostosowywane zestawy odczynników na całym świecie. JOYSBIO została założona przez zespół profesjonalistów mających wiele lat wspólnego doświadczenia w zakresie technologii, marketingu/sprzedaży, działalności operacyjnej i produkcji w swojej branży. JOYSBIO jest czołowym na świecie twórcą i producentem zestawów do testów z przepływem bocznym, który podczas epidemii COVID-19 dostarczył ponad 200 milionów sztuk zestawów szybkich testów na SARS-COV-2.

KONTAKT: Więcej informacji na ten temat można uzyskać od Ricka Zhanga pod numerem telefonu +86-130-7204-9899 lub adresem e-mail [email protected].

