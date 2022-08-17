JOYSBIO РАЗРАБОТАЛА НОВЫЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА ВИРУС ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

Компания JOYSBIO, один из ведущих в мире производителей комплектов для экспресс-тестов, разработала два новых теста на вирус оспы обезьян, которые дают результаты за 15 минут

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 17 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания JOYSBIO, один из ведущих в мире производителей комплектов для иммунохроматографических (lateral flow) экспресс-тестов, с гордостью объявляет о разработке двух тестов на вирус оспы обезьян, каждый из которых дает результаты за 15 минут или быстрее. Компания JOYSBIO на днях запустила экспресс-тест на антиген вируса оспы обезьян и экспресс-тест на антитела IgM/IgG вируса оспы обезьян. Оба теста отмечены маркировкой CE-IVD. Тест на антитела исследует образцы сыворотки крови человека, плазмы, цельной крови, мазка из зева, слюны или экссудата на предмет наличия антигенов вируса оспы обезьян. В тесте на антитела IgM/IgG используется несколько капель крови для обнаружения антител, вырабатываемых телом человека после инфецирования вирусом оспы обезьян. Оба теста в настоящее время проходят клинические испытания в Европе и показали надежные результаты при проверке на инфицированных пациентах. Более подробная информация представлена на сайте https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/.

«Вслед за пандемией COVID-19 мы столкнулись с еще одной угрозой в мировом здравоохранении — оспой обезьян, — заявил директор по развитию бизнеса компании JOYSBIO Рик Чжан (Rick Zhang). — К счастью, у нас есть средства для лечения оспы обезьян, которые могут уменьшить болезненные высыпания и вероятность смертельного исхода. У нас также есть вакцина от этой болезни, которая существует уже очень давно. Однако, прежде чем пациенты смогут пройти лечение, они должны быть надлежащим образом диагностированы. Оспа обезьян похожа на многие другие виды оспы. Наши тесты станут отличным инструментом для медицинских работников, особенно в условиях ограниченной доступности ПЦР-тестов».

Смертность от оспы обезьян среди населения в целом исторически составляет от 0,1 до 11%, однако это заболевание гораздо опаснее для детей, смертность среди которых может резко возрастать. Знание того, что у человека диагностирована болезнь, всегда является первым шагом к выживанию. С помощью экспресс-тестов на антиген и антитела вируса оспы обезьян, разработанных компанией JOYSBIO, получить эти ответы можно будет намного быстрее, что позволит медицинским работникам лучше защитить себя и общество.

Г-н Чжан отметил: «JOYSBIO стремится идти в ногу со всеми инфекционными угрозами для человечества. Мы совершенствуем существующие тесты и при необходимости создаем новые. Чем раньше станет известно о болезни, тем скорее можно начать лечение и предотвратить дальнейшее распространение».

Информация о компании JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. — китайская биотехнологическая компания научно-исследовательского профиля, занимающаяся разработкой, производством и поставкой высококачественных медицинских наборов для экспресс-диагностики in-vitro (IVD), а также принципиально новых наборов реагентов по специальным заказам во все страны мира. Компания JOYSBIO была основана группой специалистов, обладающих многолетним коллективным опытом технической, коммерческой, операционной и производственной деятельности в данной отрасли. JOYSBIO является одним из ведущих в мире разработчиков и производителей комплектов для иммунохроматографических (lateral flow) экспресс-тестов. Компания поставила более 200 миллионов экспресс-тестов на вирус SARS-COV-2 во время вспышки COVID-19.

Для получения более подробной информации по этой теме обращайтесь к Рику Чжану (Rick Zhang) по телефону +86-130-7204-9899 или по электронной почте [email protected].

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.