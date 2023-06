J.S. Held breidt met de overname van Africa Matters Limited het strategische advies voor de Afrikaanse markt uit

JERICHO, N.Y., 5 juni 2023 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held heeft vandaag de overname van Africa Matters Limited bekendgemaakt, een op Afrika gericht strategisch adviesbureau dat diensten levert op het gebied van business intelligence, betrokkenheid van belanghebbenden en duurzaamheid. Met kantoren in Londen en Kampala, Oeganda, versterkt deze overname het bereik van J.S. Held in Afrika. Africa Matters Limited adviseert investeerders bij hun groei en uitbreiding op het Afrikaanse continent. Het adviesbureau helpt klanten en gastregeringen ook om overeenstemming en punten van overeenkomst te vinden over investerings- en handelskwesties.

"De overname van Africa Matters Limited betekent een uitbreiding van de Global Investigations Practice en de bredere activiteiten van J.S. Held, waardoor onze expertise in risicoadvies verder wordt versterkt," aldus Philip Worman, Senior Managing Director in het Londense kantoor van J.S. Held. "Africa Matters Limited beschikt over gedegen kennis en ervaring in Afrika, wat ons vermogen versterkt om cliënten te helpen deze snelgroeiende en complexe markten te betreden."

"Via de uitgebreide netwerken van Africa Matters Limited die in 26 jaar in de publieke en private sector over het hele continent zijn opgebouwd, kunnen we eigen analyses leveren, toegang en invloed krijgen en impact maken voor klanten die kansen willen maximaliseren en risico's willen beperken", aldus Ross Alexander, Executive Chairman. Onze lijst met klanten van over de hele wereld op het gebied van onder meer energie, mijnbouw en financiële dienstverlening omvat zowel klanten met een langdurige aanwezigheid in Afrika als klanten die hun eerste investeringen in het continent doen."

"De diensten die Africa Matters Limited levert op het gebied van bedrijfsinformatie gericht op Afrikaanse markten helpen klanten inzicht te krijgen in de omgeving waarin zij investeren of opereren", aldus Piers Dawson, Managing Director. "Onze grondige kennis resulteert in maatwerkadvies dat het betreden van de markt en, waar nodig, het identificeren van partners vergemakkelijkt, waarbij risico's worden beperkt en de integriteit van reputaties wordt ondersteund." Piers adviseert cliënten in de financiële dienstverlening en in de energiesector met een focus op instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, bedrijven die particulier vermogen beheren en energieopwekkings- en distributiebedrijven.

Managing Director Indigo Ellis, die gespecialiseerd is in de sectoren mijnbouw, transport, logistiek en energie, zegt over de adviserende rol van Africa Matters Limited bij het faciliteren van betrokkenheid van belanghebbenden: "Onze uitgebreide netwerken in heel Afrika resulteren in een eigen inzicht van de belanghebbenden bij specifieke kwesties, activa of sectoren. Dit inzicht vormt de basis voor onze strategische adviesopdrachten, waarbij we onze klanten helpen om de complexe en onderling verweven weg naar hun bedrijfsdoelstellingen en positieve ontwikkelingsimpact te bewandelen."

Door de krachten te bundelen met het team van J.S. Held van meer dan 1.500 professionals in meer dan 100 kantoren wereldwijd, krijgen klanten van Africa Matters Limited toegang tot nieuwe middelen en experts, waaronder verdere duurzaamheid & ESG-diensten; cyberveiligheid; energiewaardeketen; forensische boekhouding; wereldwijde onderzoeken; economische schade en waarderingsdiensten; herstructurering, turnaround en curatele; forensische architectuur en engineering; advies over eigendom en infrastructuurschade; adviesdiensten voor de bouw; zekerheidsdiensten; materieeladvies; ongevallenreconstructie; diensten op het gebied van strategie, waardering en geschillen over intellectueel eigendom; en diensten op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

Africa Matters Limited werd in 1997 opgericht door barones Lynda Chalker, de langstzittende Britse minister voor Afrika en overzeese ontwikkeling. Bij haar vertrek uit de regering richtte barones Chalker Africa Matters Limited op om internationale investeringen in Afrika te blijven bevorderen en vergemakkelijken, om positieve resultaten voor investeerders, gastregeringen en samenlevingen te garanderen.

Deskundigen van het bedrijf leveren bijdragen aan de media over onderwerpen als Afrikaanse marktinformatie over veiligheidsrisico's, toegang tot mineralen, mijnbouw en alternatieve energie.

Kijk voor meer informatie over de overname van Africa Matters Limited door J.S. Held op https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-expands-african-market-strategic-advisory-with-acquisition-of-africa-matters-limited .

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke en financiële expertise biedt voor alle activa en risicowaarden. Onze professionals dienen als betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen advocatenkantoren en geven geen juridisch advies. Effecten aangeboden via onze partner Ocean Tomo Investment Group, LLC, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

CONTACTPERSOON:

Kristi L. Stathis

J.S. Held LLC

[email protected]

+1 786 833 4864

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg

SOURCE J.S. Held