J.S. Held élargit ses activités de conseil stratégique sur le marché africain grâce à l'acquisition d'Africa Matters Limited

JERICHO, New York, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- J.S. Held, cabinet de conseil mondial, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Africa Matters Limited, un cabinet de conseil stratégique axé sur l'Afrique qui propose des services de veille économique, d'engagement des parties prenantes et de conseil en matière de développement durable. Ce cabinet, qui possède des bureaux à Londres et à Kampala, en Ouganda, renforce la présence de J.S. Held en Afrique. Africa Matters Limited conseille les investisseurs dans le cadre de leur croissance et de leur expansion sur le continent africain. L'entreprise aide également ses clients et les gouvernements hôtes à trouver un terrain d'entente et des points de rapprochement sur les questions d'investissement et de commerce.

« L'acquisition d'Africa Matters Limited élargit la pratique des enquêtes mondiales de J.S. Held et notre activité en général, en renforçant encore notre expertise en matière de conseil en gestion des risques », a déclaré Philip Worman, directeur général principal du bureau de Londres de J.S. Held. « Africa Matters Limited possède une expertise et une expérience approfondies en Afrique, ce qui renforce notre capacité à aider nos clients à pénétrer ces marchés complexes et à croissance rapide. »

Ross Alexander, président exécutif, déclare : « Les vastes réseaux publics et privés d'Africa Matters Limited sur le continent, développés depuis 26 ans, nous permettent de fournir des analyses exclusives, d'obtenir un accès et d'accroître notre influence, et d'avoir un impact sur les clients qui cherchent à maximiser les opportunités et à atténuer les risques. Notre liste de clients internationaux dans les secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière et des services financiers, entre autres, comprend ceux qui sont présents depuis longtemps en Afrique ainsi que ceux qui y réalisent leurs premiers investissements. »

« Les services de veille économique d'Africa Matters Limited, axés sur les marchés africains, aident les clients à comprendre l'environnement dans lequel ils investissent ou opèrent », a déclaré Piers Dawson, directeur général de la société. « Notre connaissance approfondie nous permet de fournir des renseignements sur mesure qui facilitent l'entrée sur le marché et, le cas échéant, l'identification de partenaires, tout en atténuant les risques et en préservant l'intégrité sur le plan de la réputation ». Piers conseille des clients dans les secteurs des services financiers et de l'énergie, en particulier des institutions de financement du développement, des sociétés de capital-investissement et des entreprises de production et de distribution d'électricité.

Le directeur général Indigo Ellis, spécialisé dans les secteurs de l'exploitation minière, du transport, de la logistique et de l'énergie, commente le rôle consultatif d'Africa Matters Limited dans la facilitation de l'engagement des parties prenantes : « nos vastes réseaux à travers l'Afrique nous permettent de comprendre les parties prenantes liées à des questions, à des actifs ou à des secteurs spécifiques. Cette compréhension est à la base de nos engagements en matière de conseil stratégique, car nous aidons nos clients à s'orienter sur la voie complexe et entrelacée qui mène à leurs objectifs commerciaux et à un impact positif sur le développement. »

En unissant nos forces à celles de l'équipe de J.S. Held, qui compte plus de 1 500 professionnels répartis dans plus de 100 bureaux à travers le monde, les clients d'Africa Matters Limited ont accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux experts, notamment dans les domaines suivants : développement durable et services ESG ; cybersécurité ; chaîne de valeur énergétique ; juricomptabilité ; enquêtes mondiales ; dommages économiques et services d'évaluation ; restructuration, redressement et mise sous séquestre ; architecture et ingénierie judiciaires ; conseil en matière de dommages aux biens et aux infrastructures ; services de conseil en construction ; services de cautionnement ; conseil en matière d'équipement ; reconstitution d'accidents ; services de stratégie, d'évaluation et de règlement des litiges liés à la propriété intellectuelle ; et services en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

Africa Matters Limited a été fondée en 1997 par la baronne Lynda Chalker, ancienne ministre britannique chargée de l'Afrique et du développement outre-mer qui a occupé ce poste le plus longtemps. Après avoir quitté le gouvernement, la baronne Chalker a créé Africa Matters Limited pour continuer à promouvoir et à faciliter les investissements internationaux en Afrique, afin de garantir des résultats positifs pour les investisseurs, les gouvernements hôtes et les sociétés.

Les experts de l'entreprise apportent leur expertise aux médias sur des sujets tels que les renseignements liés au risque de sécurité sur le marché africain, l'accès aux minerais, l'exploitation minière et les énergies alternatives.

Pour plus d'informations sur l'acquisition d'Africa Matters Limited par J.S. Held, veuillez consulter le site https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-expands-african-market-strategic-advisory-with-acquisition-of-africa-matters-limited .

J.S. Held est une société de conseil mondiale fournissant une expertise technique, scientifique et financière pour tous les actifs et toutes les valeurs à risque. Nos professionnels sont des conseillers de confiance pour les organisations confrontées à des événements dont les enjeux sont élevés et qui exigent une attention urgente, une intégrité inébranlable, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. La société fournit une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de faire face à des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et filiales ne sont pas un cabinet comptable agréé et ne fournissent pas de services d'audit, d'attestation ou tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres proposés par l'intermédiaire de notre société affiliée, Ocean Tomo Investment Group, LLC, membre de la FINRA/du SIPC. Tous droits réservés.

