J.S. Held célèbre une année de leadership mondial, d'innovation et de collaboration d'experts en 2023

JERICHO, New York, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil international J.S. Held, qui célèbre avec fierté 50 années de transformation, a terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires record et des réalisations stratégiques qui soulignent l'engagement durable du cabinet en faveur de l'innovation, de la croissance et de l'excellence de l'équipe.

Témoignant de son extraordinaire vision d'équipe, de son travail acharné et de son dévouement, J.S. Held a navigué dans les eaux calmes et turbulentes de 2023 avec un succès remarquable auprès de ses clients. « Je suis extrêmement fier du travail acharné et de l'esprit de collaboration dont a fait preuve notre équipe, qui nous ont non seulement propulsés vers de nouveaux sommets de réussite, mais qui ont également fait de J.S. Held un endroit où il fait bon travailler », a déclaré Jonathon Held , président-directeur général de J.S. Held.

Réussir à travers les défis et la croissance

L'esprit de collaboration et les efforts collectifs de J.S. Held ont permis d'obtenir des résultats sans précédent, améliorant sa gamme de services et élargissant sa clientèle mondiale. Les experts de J.S. Held sont désormais conseillers de confiance pour des organisations réparties sur six continents. Plus de 1 500 experts du cabinet travaillent avec :

81 % des 200 plus grands cabinets d'avocats mondiaux

70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (85 % des 50 meilleures compagnies d'assurance responsabilité civile selon la NAIC)

65 % des entreprises du classement FORTUNE 100

Les principales interventions de 2023

Travaillant pour des clients dans plus de 80 pays, les experts de J.S. Held ont réalisé plus de 60 000 interventions clients en 2023, notamment :

Les experts de J.S. Held ont ouvert la voie et été pionniers de l'utilisation de casques de réalité virtuelle dans les tribunaux de Californie du Sud.

Représentant une société d'énergie renouvelable cotée en bourse lors d'un arbitrage par l'intermédiaire de ses avocats, notre expert a témoigné dans le cadre d'une déposition et lors de la procédure d'arbitrage. S'appuyant sur notre expertise en matière d'énergie renouvelable, de comptabilité judiciaire et de conseil en équipement, notre équipe responsable des dommages et évaluations économiques a aidé les avocats à réduire la réclamation initiale de plusieurs dizaines de millions et à empêcher la partie adverse de réclamer des frais de justice.

Nous avons été témoins experts pour l'autorité fiscale australienne dans le premier dossier à tenir compte de la taxe sur le détournement des profits dans ce pays.

Nous avons conseillé les multinationales spécialisées dans l'extraction sur leur exposition aux risques politiques et aux risques non liés à l'exploitation sur un éventail de marchés en Afrique, notamment le Nigeria , le Ghana , le Burkina Faso , l'Ouganda et la République démocratique du Congo . Notre travail a impliqué des évaluations en plusieurs étapes des risques politiques et économiques, de la réglementation et de l'ingérence gouvernementale, de la sécurité et des défis opérationnels sur le terrain, comme l'exploitation minière artisanale.

, le , le , l'Ouganda et la République démocratique du . Notre travail a impliqué des évaluations en plusieurs étapes des risques politiques et économiques, de la réglementation et de l'ingérence gouvernementale, de la sécurité et des défis opérationnels sur le terrain, comme l'exploitation minière artisanale. En fournissant au marché de l'assurance une expertise en matière d'ingénierie, de conseils sur les coûts et de remédiation, nos experts en architecture et ingénierie judiciaires, s'appuyant sur des experts en conseil en construction et en conseil en équipement, ont été engagés dans un incendie ayant coûté plus de 400 millions de dollars de pertes.

Nous avons assuré le service de la mise sous séquestre et co-rédigé le rapport sur la situation financière déposé au tribunal concernant un prétendu « club d'investissement » à plusieurs niveaux, par l'intermédiaire de nos équipes d'enquêtes numériques et découvertes, d'enquêtes mondiales et de finance d'entreprise.

Nous avons fourni des services de représentation de propriétaire par l'intermédiaire de notre équipe de conseil en construction pour superviser un projet de réaménagement de 100 millions de dollars, en gérant 14 projets simultanés pour assainir un ancien site de fabrication, en supervisant la réutilisation adaptative du site vieux de 125 ans, le projet ayant reçu les prix du développeur NAIOP de l'année, du développement à usage mixte NAIOP de l'année et le prix d'excellence de l'ICRI dans la catégorie réparation de maçonnerie.

Nos experts en conseil dans le domaine de la santé mènent un processus d'amélioration opérationnelle et guident la création d'un nouveau modèle de soins pour une population cible de patients pour l'une des plus grandes entreprises de cures de désintoxication et de santé comportementale. Le travail de nos experts dans la phase 1 du modèle de soins a permis à l'organisation d'obtenir un don philanthropique de 10 millions de dollars pour financer la mise en place du nouveau modèle de soins.

Leadership et innovation au premier plan

En 2023, J.S. Held a accueilli de nouveaux dirigeants au sein de la société, notamment Stephen Lieberman, directeur financier, Dave Melchers, directeur de l'informatique, et Greg Esslinger, responsable international du cabinet des enquêtes, dont l'expertise diversifiée a contribué à notre succès et continuera sans aucun doute de le faire à l'avenir. De plus, le lancement de la J.S. Held Academy et la remise de diplômes à la première promotion du programme LEDR™ de J.S. Held soulignent notre investissement dans l'apprentissage continu et l'établissement d'une filière de succession grâce au développement des capacités de leadership.

Croissance grâce à des partenariats stratégiques

Notre équipe chargée du développement d'entreprise continue de soutenir la croissance et le développement de J.S. Held en renforçant nos ressources en capital humain dans des zones géographiques importantes en Amérique du Nord et en Europe et en consolidant nos capacités d'essais en laboratoire. En 2023, nous avons renforcé notre expertise en matière de reconstitution d'accidents, de finance d'entreprise, de conseil en construction, de dommages et évaluations économiques, de conseil en équipement, d'environnement, santé et sécurité, d'enquêtes mondiales et de propriété intellectuelle par le biais de transactions stratégiques.

Aborder l'avenir en toute confiance

Alors que J.S. Held se tourne vers l'avenir, nous restons engagés à fournir un soutien de pointe et des solutions innovantes . « Alors que nous célébrons notre 50e anniversaire en 2024, nous le faisons avec des bases solides et une vision claire pour un succès continu, grâce au dévouement de notre équipe exceptionnelle », a déclaré le directeur général Jonathon Held.

Le parcours de J.S. Held jusqu'en 2023 illustre sa résilience, son sens de l'innovation et son leadership dans le domaine du conseil mondial. Avec un héritage d'excellence d'un demi-siècle, la société est bien positionnée pour une croissance et un succès constants.

Apprenez-en plus sur les experts dévoués et entreprenants qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire , et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

