J.S. Held kijkt terug op een jaar van wereldwijd leiderschap, innovatie en samenwerking met experts in 2023

JERICHO, N.Y., 21 maart 2024 /PRNewswire/ -- Internationaal adviesbureau J.S. Held, een bedrijf dat met trots 50 transformerende jaren viert, sloot 2023 af met een recordomzet en strategische prestaties die de voortdurende toewijding van het bedrijf tot innovatie, groei en topprestaties van het team onderstrepen.

Dankzij een buitengewone teamvisie, hard werk en toewijding, heeft J.S. Held zowel de rustige als de turbulente wateren van 2023 bevaren, met opmerkelijk succes voor haar cliënten. "Ik ben ongelooflijk trots op het harde werk en de onderlinge samenwerking van ons team, die ons niet alleen naar nieuwe hoogten van succes hebben gestuwd, maar er ook voor hebben gezorgd dat J.S. Held echt een fantastische plek is om te werken," aldus Jonathan Held, President en Chief Executive Officer van J.S. Held.

Succesvol navigeren door uitdaging en groei

De geest van samenwerking binnen het team en de collectieve inspanningen binnen J.S. Held hebben geleid tot ongekende prestaties, uitbreiding van het dienstenpakket en vergroting van het wereldwijde klantenbestand. De experts van J.S. Held dienen tegenwoordig als vertrouwde adviseurs voor organisaties op zes continenten. De meer dan 1500 experts binnen het bedrijf werken met:

81% van de advocatenkantoren uit de Global 200

70% van de verzekeringsmaatschappijen uit de Forbes Top 20 (85% van de schadeverzekeraars uit de NAIC Top 50)

65% van de FORTUNE 100-bedrijven

Uitgelichte activiteiten 2023

Tijdens hun werk voor cliënten in meer dan 80 landen, hebben experts van J.S. Held in 2023 meer dan 60.000 zaken van cliënten afgehandeld, waaronder:

De experts van Held hebben de weg vrijgemaakt voor het gebruik van virtual reality headsets in de rechtbanken van Zuid-Californië.

Als vertegenwoordiger van een beursgenoteerd bedrijf in de duurzame energiesector getuigde onze expert in een arbitrageproces door middel van de raadsman van het bedrijf tijdens de depositie en arbitrage. Door gebruik te maken van de expertise van onze afdeling Renewable Energy, Forensic Accounting, and Equipment Consulting, was ons Economic Damages & Valuation-team in staat de raadsman te helpen de oorspronkelijke claim met tientallen miljoenen omlaag te brengen en de andere partij het recht te ontnemen om gerechtelijke kosten te claimen.

Het bedrijf trad op als getuige-deskundige voor de Australische belastingdienst tijdens de eerste zaak rond de Diverted Profits Tax in dat land.

Het bedrijf adviseerde multinationale delfstofwinnende bedrijven met betrekking tot hun blootstelling aan politieke en 'bovengrondse' risico's in diverse markten in Afrika, waaronder Nigeria , Ghana , Burkina Faso , Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Ons werk omvatte meerfasenbeoordelingen van politieke/economische risico's, regelgeving en overheidsbemoeienis, veiligheid en operationele uitdagingen op de grond, zoals ambachtelijke mijnbouw.

, , , Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Ons werk omvatte meerfasenbeoordelingen van politieke/economische risico's, regelgeving en overheidsbemoeienis, veiligheid en operationele uitdagingen op de grond, zoals ambachtelijke mijnbouw. Onze experts van Forensic Architecture & Engineering die de verzekeringsmarkt bijstaan met expertise op het gebied van engineering, kostenadvies en herstel, met hulp van experts van Building Consulting en Equipment Consulting, werden ingeschakeld bij een brandschade van meer dan USD 400 miljoen.

miljoen. Het bedrijf verzorgde de ondercuratelestelling en was mede-auteur van het rapport over de financiële positie van een vermeende multi-level 'beleggersclub' voor indiening bij de rechtbank, bijgestaan door onze teams van Digital Investigations & Discovery, Global Investigations en Corporate Finance.

Het bedrijf vertegenwoordigde de eigenaar via ons Construction Advisory-team om toezicht te houden op een herontwikkelingsproject van USD 100 miljoen, waarbij 14 gelijktijdige projecten werden beheerd voor de sanering van een voormalige productielocatie, waarbij toezicht werd gehouden op de aanpassing en het hergebruik van de 125 jaar oude faciliteit. Het project ontving erkenning als NAIOP Developer of the Year, NAIOP Mixed-Use Development of the Year en de ICRI Award of Excellence in de categorie Masonry Repair.

miljoen, waarbij 14 gelijktijdige projecten werden beheerd voor de sanering van een voormalige productielocatie, waarbij toezicht werd gehouden op de aanpassing en het hergebruik van de 125 jaar oude faciliteit. Het project ontving erkenning als NAIOP Developer of the Year, NAIOP Mixed-Use Development of the Year en de ICRI Award of Excellence in de categorie Masonry Repair. Onze experts van Healthcare Consulting gaven leiding aan een operationeel verbeteringsproces en assisteren bij het opzetten van een nieuw zorgmodel voor een patiëntendoelgroep van een van de grootste bedrijven op het gebied van verslavingszorg en zorg bij gedragsproblemen. Het werk van onze experts in de eerste fase van de inspanningen voor het opstellen van het zorgmodel leidde ertoe dat de organisatie een filantropische schenking van USD 10 miljoen ontving voor de financiering van de opstelling van het nieuwe zorgmodel.

Leiderschap en innovatie voorop

In 2023 verwelkomde J.S. Held een nieuw leiderschap bij het bedrijf, waaronder Chief Financial Officer Stephen Lieberman, Chief Information Officer Dave Melchers en Global Investigations Practice Lead Greg Esslinger, wier uiteenlopende expertise heeft bijgedragen aan ons succes en dat ongetwijfeld ook in de toekomst zal blijven doen. Verder onderstrepen de lancering van de J.S. Held Academy en het afstuderen van de eerste groep deelnemers aan het J.S. Held LEDR™-programma onze investering in continue opleiding en het opbouwen van een ontwikkeltraject voor aankomende leiders door ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

Groei door strategische samenwerking

Ons Corporate Development-team blijft zich inzetten voor de ondersteuning van de groei en ontwikkeling van J.S. Held, de verrijking van ons personeelsbestand in belangrijke regio's in Noord-Amerika en Europa en de versterking van onze capaciteiten op het gebied van laboratoriumtesten. In 2023 hebben we onze expertise op het gebied van reconstructie van ongevallen, bedrijfsfinanciering, bouwadviezen, economische schade en taxatie, materieeladviezen, milieu, gezondheid en veiligheid, internationale onderzoeken en intellectuele eigendommen verder versterkt door middel van strategische transacties.

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

J.S. Held houdt de blik gericht op de toekomst en blijft zich inzetten voor het leveren van toonaangevende ondersteuning en innovatieve oplossingen. "In 2024 vieren we onze 50e verjaardag en dat doen we met een stevige basis en een duidelijke visie voor aanhoudend succes, dankzij de toewijding van ons uitzonderlijke team," aldus CEO Jonathon Held op.

De reis van J.S. Held tot aan 2023 weerspiegelt de veerkracht, de innovatie en het leiderschap van het bedrijf binnen de mondiale adviessector. Met een halve eeuw ervaring aan de top bevindt het bedrijf zich in een uitstekende positie voor aanhoudende groei en succes.

Kom meer te weten over de toegewijde en ondernemende experts die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, lees ons verhaal, en vier deze belangrijke mijlpaal, de viering van 50 & Forward, samen met ons op jsheld.com.

