J.S. Held kondigt uitbreiding van strategisch leiderschap aan binnen de snelgroeiende wereldwijde praktijk voor bouwadvies

J.S. Helds Wereldwijde Praktijk voor Bouwadvies biedt technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise aan klanten die betrokken zijn bij engineering- en bouwprojecten en geschillen, waaronder vertraging, kwantum en zorgstandaard. Onder leiding van Mark Cohen, een 33-jarige expert op het gebied van geschillenbeslechting, projectadvies, claimanalyse en risicobeheer dat zich over een breed scala aan nationale en internationale projecten uitstrekt, bestaat het uitgebreide leiderschapsteam, gestructureerd om klanten wereldwijd te adviseren, o.a. uit:

North America Lead – Wiley Wright, met meer dan veertig jaar ervaring, gespecialiseerd in forensische boekhouding en het analyseren van economische schade, met de nadruk op constructie, overheidscontracten en milieusaneringen en -toewijzingen.

Europe, Middle East, Africa & Asia Lead – Gary Kitt, een zeer ervaren registertaxateur, -bouwer, -bemiddelaar en FIDIC-gecertificeerde arbiter met meer dan veertig jaar ervaring in bouw- en engineeringprojecten wereldwijd.

Spain and Latin America Lead – Enrique Abiega, die ervaring als industrieel ingenieur combineert met een MBA (Hons) van INSEAD. Enrique heeft meer dan twintig jaar ervaring in het werken voor werkgevers en aannemers in contract- en claimbeheer, aanbestedingen en geschillenbeslechting en procesvoering.

Ons bouwadviesteam van bijna tweehonderd professionals bedient klanten en biedt deskundige getuigenissen in meer dan vijftien talen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van tientallen jaren aan technische kennis en praktijkervaring om te helpen bij projecten op alle niveaus en fases van de bouw. Van het begin tot de uitvoering, elk succesvol project is het resultaat van een uitgebreid plan en blijvende ondersteuning. Ons team voor projectondersteuningsdiensten binnen bouwadvies is marktleider in de vertegenwoordiging van eigenaren, projectmanagement, planning en schattingsdiensten in de Verenigde Staten. Ons geschillenoplossingsteam biedt ongeëvenaarde advies- en deskundige getuigenisdiensten aan klanten die betrokken zijn bij complexe bouwgeschillen, rechtszaken en arbitrages over de hele wereld.

Onze wereldwijde hulpbronnen, capaciteiten en ervaring hebben ons in staat gesteld om duizenden projecten te ondersteunen, verspreid over meerdere sectoren in meer dan tachtig landen en op zes continenten, namens mondiale en nationale advocatenkantoren, internationale EPC-aannemers, projecteigenaren, belangrijke leveranciers van apparatuur en gespecialiseerde onderaannemers.

J.S. Helds experten op het gebied van bouwadvies worden erkend als visionaire leiders in de sector en worden door collega's en klanten gezien als professionals die vooraanstaande kwantum-, vertragings- en technische experts zijn. Deze deskundigen worden erkend om hun gedegen kennis van en hun expertise in het omgaan met complexe bouwuitdagingen en het geven van objectieve inzichten. Onze bouwexperts bestaan uit professionele en registeringenieurs, boekhouders, algemene aannemers, bouwbeheerprofessionals, schatters, taxateurs, planners en bouwverordeningsexperten die als vertrouwde adviseurs fungeren en een gevarieerd portfolio aan expertise bieden waarmee klanten complexe zaken in een breed scala aan sectoren en regio's het hoofd kunnen bieden.

J.S. Held is een wereldwijd consultancybedrijf dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om advies te verstrekken aan klanten die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals zijn betrouwbare adviseurs voor organisaties die geconfronteerd worden met gebeurtenissen waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwrikbare integriteit, aangetoonde ervaring, duidelijke analyses en inzicht in zowel materiële als immateriële activa vereisen. Het adviesbureau biedt een uitgebreid pakket diensten, producten en gegevens waarmee cliënten complexe, omstreden en vaak catastrofale situaties het hoofd kunnen bieden.

J.S. Held, zijn filialen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde accountantskantoren en verlenen geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten. J.S. Held is geen advocatenkantoren en geeft geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, een onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/ SIPC of Ocean Tomo Investment Group, LLC, een onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/ SIPC. Alle rechten voorbehouden.

