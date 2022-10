Julianne Moore partage une selfie intimiste dans sa robe chemise classique Freesia LILYSILK alors qu'elle se prépare pour la 79e Mostra de Venise

VENISE, Italie, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre de façon spectaculaire et durable, reste la marque de confiance de choix pour les célébrités qui parcourent le monde. L'actrice et auteure américaine Julianne Moore a partagé un selfie sur Instagram le 7 septembre 2022 vêtue d'une magnifique robe chemise classique Freesia bleu marine LILYSILK , alors qu'elle se préparait dans sa chambre d'hôtel à présider le jury international de la compétition lors du 79e Festival international du film de Venise.

Julianne Moore’s Instagram Selfie

Lisse et agréable au toucher, ornée de boutons en nacre, la robe chemise classique Freesia en soie est le complément parfait de toute garde-robe contemporaine. Sa charmeuse de soie et sa coupe décontractée autour des bras confèrent à Mme Moore le confort et la souplesse nécessaires pour se détendre dans sa chambre avant de présider le jury du prestigieux événement de Venise.

Lauréate de nombreux prix , dont un Academy Award , un British Academy Film Award , deux Golden Globe Awards et deux Emmy Awards , Mme Moore est loin d'être la seule célébrité à apprécier les créations de LILYSILK. Emily Ratajkowski a récemment attiré les regards à New York dans une jupe coquelicot LILYSILK , Viola Davis a porté la nouvelle chemise SOS emblématique de la marque lors de l'événement télévisé Contenders de Deadline en avril, et Anne Hathaway était également sublime en LILYSILK lors du 75e Festival de Cannes.

Par ailleurs, LILYSILK fait régulièrement la une de nombreux médias de premier plan : VOGUE , ELLE , Marie Claire , Harper's Bazaar , Glamour , People , InStyle , et Cosmopolitan inspirent leurs lecteurs en mettant en valeur les vêtements magnifiques et abordables de la célèbre marque internationale de soie.

« Être reconnu par de plus en plus de célébrités et de médias est très encourageant pour LILYSILK et constitue une preuve solide de la qualité de nos créations, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Nous espérons que nous pourrons continuer à inspirer les femmes de tous horizons à s'aimer, à prendre soin d'elles et à vivre de façon spectaculaire au quotidien. »

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

