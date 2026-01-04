LILYSILK und das TerraCycle® Recycling-Programm feiern 4 Jahre gemeinsames Recycling

NEW YORK, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben inspirieren möchte, feiert das vierjährige Jubiläum ihres Textilrecyclingprogramms mit TerraCycle®, einem innovativen Nachhaltigkeitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Konzept von Abfall zu beseitigen. Seit dem Start im Januar 2022 hat das Programm US-Kunden dabei geholfen, 2.849 nicht spendbare Seiden- und Kaschmirartikel mit einem Gewicht von fast 1.680 Pfund (762 Kilogramm) zu recyceln, die zu Materialien für Isolierungen, Polsterfüllungen und mehr verarbeitet wurden.

LILYSILK celebrates the fourth anniversary of its textile recycling program with TerraCycle®

Im Rahmen dieser Initiative können LILYSILK-Kunden aus den gesamten Vereinigten Staaten gebrauchte Textilien zum Recycling einsenden, indem sie ein vorfrankiertes Versandetikett herunterladen, das über das kostenlose Recyclingprogramm von LILYSILK erhältlich ist. Nach Erhalt werden die angenommenen Textilien zu Rohstoffen recycelt, aus denen neue Produkte hergestellt werden können. Die Teilnehmer erhalten LILYSILK-Punkte und TerraCycle® Recycling Rewards, die für wohltätige Spenden eingelöst werden können.

Insgesamt wurden im Rahmen des Programms bis November 2025 in diesem Jahr 425 LILYSILK-Produkte recycelt, sodass seit dem Start insgesamt 2.849 Artikel recycelt wurden. Die Teilnehmer loben durchweg die Umweltfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit des Programms und bestätigen, dass es im Einklang mit den sich wandelnden Nachhaltigkeitswerten und verantwortungsbewussten Konsumgewohnheiten steht. Die Wiederverwendung von Textilien unterstützt die Kreislaufwirtschaft und spiegelt ihre persönlichen ökologischen Ziele wider. Der Prozess ist nahtlos und leicht zugänglich, und die Teilnehmer sind stolz darauf, den Produkten ein neues Leben zu geben. Die Kunden berichten auch von einer stärkeren Markentreue und einem bewussteren Kaufverhalten und stellen fest, dass das Programm aktiv zu der Gewohnheit „Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln" ermutigt.

Um das Programm weiter zu verbessern, hat LILYSILK eine einmonatige Umfrage unter den Teilnehmern in den USA gestartet, um weitere Einblicke in ihre Motivationen, Erfahrungen und Vorschläge zu sammeln. Das Feedback wird dazu beitragen, die Zugänglichkeit des Recyclings und zukünftige Nachhaltigkeitsinitiativen zu verbessern.

Vom 1. Januar bis zum 31. März 2026 erhalten Teilnehmer, die nicht spendbare LILYSILK-Produkte recyceln, bei ihrem nächsten Einkauf einen kostenlosen Seidenkissenbezug sowie 500 LILYSILK-Punkte und einen Rabatt von 20 %.

David Wang, CEO von LILYSILK, kommentierte: „Anlässlich dieses vierjährigen Meilensteins wird unser Engagement für den Planeten mit jedem Artikel, dem ein zweites Leben geschenkt wird, noch stärker. Unsere Partnerschaft mit TerraCycle spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass wahrer Luxus nicht nur in außergewöhnlicher Qualität, sondern auch in verantwortungsvollem Handeln liegt. Gemeinsam mit unserer Community gestalten wir eine Zukunft, in der Schönheit und Nachhaltigkeit untrennbar miteinander verbunden sind."

Für die Teilnahme können Kunden ein kostenloses vorfrankiertes Versandetikett unter www.lilysilk.com oder www.terracycle.com erstellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853938/LILYSILK_celebrates_fourth_anniversary_textile_recycling_program_TerraCycle.jpg