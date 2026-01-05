LILYSILK y el programa de reciclaje TerraCycle® celebran cuatro años de reciclaje juntos

NUEVA YORK, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK , la marca de seda líder a nivel mundial, dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas, espectaculares y sostenibles, celebra el cuarto aniversario de su programa de reciclaje textil con TerraCycle® , una innovadora empresa de sostenibilidad con la misión de eliminar el desperdicio. Desde su lanzamiento en enero de 2022, el programa ha ayudado a clientes estadounidenses a reciclar 2.849 artículos de seda y cachemira no donables, con un peso de casi 762 kilogramos (1.680 libras), que se han convertido en materiales utilizados para aislamiento, relleno de cojines y más.

LILYSILK celebrates the fourth anniversary of its textile recycling program with TerraCycle®

Gracias a esta iniciativa, los clientes de LILYSILK de todo el país pueden enviar textiles usados para reciclarlos utilizando una etiqueta de envío prepagada descargable, disponible a través del Programa de Reciclaje Gratuito de LILYSILK. Una vez recibidos, los textiles aceptados se reciclan en formatos sin procesar que pueden utilizarse para fabricar nuevos productos. Los participantes ganan puntos LILYSILK y Recompensas de reciclaje TerraCycle®, que pueden canjearse por donaciones benéficas.

En total, hasta noviembre de 2025, el programa ha reciclado 425 productos LILYSILK este año, lo que eleva el total a 2.849 artículos desde su lanzamiento. Los participantes elogian constantemente el impacto ambiental y la facilidad de uso del programa, afirmando su alineamiento con los valores de sostenibilidad en constante evolución y los hábitos de consumo responsable. La reutilización de textiles apoya la economía circular y refleja sus objetivos personales de concienciación ecológica. El proceso es sencillo y accesible, y los participantes expresan su orgullo por dar una nueva vida a los productos. Los clientes también reportan una mayor fidelidad a la marca y comportamientos de compra más conscientes, señalando que el programa fomenta activamente los hábitos de "reducir, reutilizar, reciclar".

Para mejorar aún más el programa, LILYSILK ha lanzado una encuesta de un mes entre los participantes estadounidenses para conocer mejor sus motivaciones, experiencias y sugerencias. Los comentarios ayudarán a mejorar la accesibilidad al reciclaje y a impulsar futuras iniciativas de sostenibilidad.

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, los participantes que reciclen productos LILYSILK no donables recibirán una funda de almohada de seda de cortesía con su próxima compra, además de ganar 500 puntos LILYSILK y un 20% de descuento.

David Wang, consejero delegado de LILYSILK, comentó: "Al celebrar este cuarto aniversario, nuestro compromiso con el planeta se fortalece con cada artículo que recibe una segunda vida. Nuestra colaboración con TerraCycle refleja la convicción compartida de que el verdadero lujo no solo reside en una calidad excepcional, sino también en una gestión responsable. Junto con nuestra comunidad, estamos construyendo un futuro donde la belleza y la sostenibilidad están inextricablemente unidas".

Para participar, los clientes pueden crear una etiqueta de envío prepagada gratuita en www.lilysilk.com o www.terracycle.com .