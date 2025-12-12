VIENNE, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- En collaboration avec le duo culinaire viennois KUBUS, Julius Meinl a créé un Brunch Club qui explore la cuisine autrichienne contemporaine en l'associant aux rituels du café et du thé. Cette réunion intime a rassemblé huit invités pour une matinée centrée sur un menu à plusieurs plats et sur l'idée que le café et le thé sont plus que des boissons, mais des catalyseurs de connexion.

Julius Meinl et KUBUS réinterprètent la cuisine autrichienne dans le cadre d'un nouveau Brunch Club avec café et thé.

Elena et Peter, les deux créateurs de KUBUS, associent de nouvelles perspectives gastronomiques à des techniques classiques, créant ainsi des plats à la fois familiers et frais. Elena a commencé sa carrière dans les affaires et Peter en tant que snowboarder professionnel avant de se lancer dans la gastronomie. Ils réunissent l'expérience de cuisines renommées d'Autriche et d'ailleurs, notamment le Taubenkobel Burgenland, étoilé au Michelin, Jordnær Copenhague et l'hôtel de bien-être de luxe Steirerhof. Basée à Vienne, Elena travaille actuellement au R&Bar et Peter à l'Espresso Buffet.

"En Autriche, les rituels du café sont en fait des rituels du temps. Nous ralentissons, nous savourons et nous nous connectons. L'alimentation suit la même philosophie. Le temps consacré à l'élaboration d'un plat ou à la préparation d'un café, puis à son partage avec des personnes que l'on apprécie, a une réelle valeur. C'est à la fois un acte de générosité et un espace de créativité. Jouer avec des favoris autrichiens dans ce contexte était passionnant pour nous." - Elena Kubiena, KUBUS

Un nouveau regard sur les classiques autrichiens

Les invités ont pu déguster une sélection de cafés Julius Meinl préparés à l'aide de machines à expresso, Bialetti, AeroPress et Chemex. Les points forts du menu sont les suivants :

Buchteln avec sauce à la vanille infusée avec Julius Meinl Organic Rooibos Wintery Days thé en vrac.

Crêpes flambées avec Julius Meinl Premium Espresso sauce caramel infusée au café.

sauce caramel infusée au café. Tafelspitz délicatement pochés dans du thé en vrac Julius Meinl Organic Treasure of Asia avec du raifort à la pomme.

Œufs cuits au thé noir dans Julius Meinl Organic Assam Gold Tea of Brahmaputra avec Sencha Green Tea sel.

of Brahmaputra avec sel. Citrouille cuite au four et glacée avec Julius Meinl Premium Crema marc de café et huile de café.

marc de café et huile de café. Café Knödel avec Julius Meinl Premium Crema jus et choucroute.

L'essor des clubs de brunch, l'hospitalité haut de gamme à domicile

Les clubs de souper et de brunch ont connu un regain de popularité depuis la pandémie, les convives étant à la recherche d'expériences culinaires intimes et ponctuelles. Ces rassemblements, souvent organisés dans des espaces privés ou inattendus, offrent un sentiment de proximité et de communauté instantanée qui dépasse le cadre traditionnel d'un restaurant ou d'un café.

"Il existe un dialogue fascinant entre ce que les gens créent à la maison et les innovations qui se produisent dans les cafés et les restaurants. Plus que jamais, les gens font entrer la gastronomie haut de gamme dans leur foyer, et cela se voit dans la culture du café.

C'est un moment passionnant pour repenser la façon dont nous utilisons le café et le thé en tant qu'accords et ingrédients, et le Brunch Club était exactement le bon format pour cela. En fin de compte, le café et le thé sont synonymes de connexion, quel que soit l'endroit où ils sont dégustés, et le fait de travailler avec KUBUS nous a permis de mettre cela en évidence d'une manière nouvelle." - Andreea Postolache, Directrice mondiale du marketing et des ventes chez Julius Meinl Coffee Group

En tant qu'ambassadeur mondial de la culture viennoise des cafés, Julius Meinl continue d'explorer de nouvelles façons de réinterpréter les rituels du goût et de la convivialité. Le Brunch Club a été développé en partenariat avec Jung von Matt DONAU et produit par Bagage.

À propos de Julius Meinl : Fondé en 1862, Julius Meinl est l'un des plus anciens torréfacteurs de café au monde et une marque emblématique des cafés viennois. Le souci de la qualité est une marque de fabrique familiale depuis cinq générations. Avec plus de 160 ans d'expérience en matière d'approvisionnement, de mélange et de torréfaction, les cafés et les thés Julius Meinl sont vendus dans plus de 50 000 hôtels, cafés et restaurants dans 70 pays, ainsi que dans un nombre croissant de points de vente au détail.

Renseignements pour les médias

Eugenia Martin

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2844369/Julius_Meinl_KUBUS.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2388574/5669211/Julius_Meinl_Logo.jpg