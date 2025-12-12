Julius Meinl und KUBUS interpretieren die österreichische Küche neu in einem Brunch Club Erlebnis rund um Kaffee und Tee

WIEN, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In Zusammenarbeit mit dem Wiener Kochduo KUBUS hat Julius Meinl ein Brunch Club Erlebnis konzipiert, das die zeitgenössische österreichische Küche mit den Ritualen des Kaffee- und Teetrinkens verbindet. Das gemütliche Treffen brachte acht Gäste zu einem Vormittag zusammen, der sich um ein fein abgestimmtes Mehrgangmenü und die Idee drehte, dass Kaffee und Tee mehr als nur Getränke sind, sondern Katalysatoren für echte Verbindungen.

Elena und Peter, das Duo hinter KUBUS, verbinden neue gastronomische Perspektiven mit klassischen Techniken und kreieren Gerichte, die sowohl vertraut als auch frisch wirken. Elena begann ihre Karriere in der Wirtschaft und Peter als professioneller Snowboarder, bevor sie sich der Gastronomie zuwandten. Sie bringen Erfahrungen aus renommierten Küchen in Österreich und darüber hinaus mit, darunter das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Taubenkobel Burgenland, Jordnær Copenhagen und das Luxus-Wellness-Hotel Steirerhof. In Wien lebend, arbeitet Elena derzeit in der R&Bar und Peter im Espresso Buffet.

„In Österreich sind Kaffeerituale echte Zeitrituale. Wir entschleunigen, genießen und schaffen Verbindungen miteinander. Essen folgt derselben Philosophie. Die Zeit, die man für die Zubereitung eines Gerichts oder eines Kaffees aufwendet und anschließend mit Menschen teilt, die man mag, ist wertvoll. Es ist sowohl ein Akt der Großzügigkeit als auch ein Raum für Kreativität. Es war für uns sehr spannend, in diesem Zusammenhang mit einigen österreichischen Lieblingsgerichten zu experimentieren." – Elena Kubiena, KUBUS

Eine Neuinterpretation österreichischer Klassiker

Die Gäste durften eine Auswahl an Julius Meinl-Kaffees, die mit Espressomaschine, Bialetti, AeroPress und Chemex zubereitet wurden, genießen. Zu den Highlights des Menüs gehörten:

Buchteln mit Vanillesauce, verfeinert mit Julius Meinl Bio Rooibusch Wintery Days .

. Flambierte Palatschinken mit Karamellsauce, verfeinert mit Julius Meinl Premium Espresso .

. Tafelspitz, sanft pochiert in Julius Meinl Bio Treasure of Asia mit Apfel-Meerrettich.

mit Apfel-Meerrettich. Mit schwarzem Tee gepökelte Eier in Julius Meinl Bio Assam Gold Tea of Brahmaputra mit Sencha Grüntee Salz.

Salz. Gebackener Kürbis mit Julius Meinl Premium Crema Kaffeesatz und Kaffeeöl glasiert.

Kaffeesatz und Kaffeeöl glasiert. Kaffeeknödel mit Julius Meinl Premium Crema Jus und Sauerkraut.

Der Aufstieg der Brunch-Clubs, gehobene Gastfreundschaft für zu Hause.

Supper- und Brunch Clubs erfreuen sich seit der Pandemie wachsender Beliebtheit, da Gäste nach intimen, einmaligen kulinarischen Erlebnissen suchen. Diese besonderen Zusammenkünfte, die oft in privaten oder unerwarteten Räumlichkeiten stattfinden, bieten ein Gefühl der Nähe und sofortiger Gemeinschaft, das über das traditionelle Restaurant- oder Café Ambiente hinausgeht.

„Es gibt einen faszinierenden Dialog zwischen dem, was die Menschen zu Hause kreieren, und den Innovationen, die in Cafés und Restaurants stattfinden. Die Menschen bringen mehr denn je High End Gastronomie in ihr Heim, und das zeigt sich besonders deutlich in der Kaffeekultur.

Es ist ein spannender Moment, um neu darüber nachzudenken, wie wir Kaffee und Tee sowohl als Begleiter als auch als Zutaten einsetzen. Der Brunch Club war dafür genau das richtige Format. Letztendlich geht es bei Kaffee und Tee um Verbundenheit, egal wo man sie genießt, und die Zusammenarbeit mit KUBUS hat es uns ermöglicht, dies auf eine neue Art und Weise hervorzuheben." – Andreea Postolache, Global Marketing & Sales Director, Julius Meinl Coffee Group

Als globaler Botschafter der Wiener Kaffeehauskultur sucht Julius Meinl weiterhin nach neuen Wegen, um Rituale des Genusses und der Geselligkeit neu zu interpretieren. Der Brunch Club wurde in Zusammenarbeit mit Jung von Matt DONAU entwickelt und von Bagage produziert.

Über Julius Meinl: Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist einer der ältesten Kaffeeröster der Welt und eine ikonische Wiener Kaffeehausmarke. Das Bekenntnis zur Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung, Mischung und Röstung werden Julius Meinl-Kaffees und -Tees in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern sowie in einer wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften verkauft.

