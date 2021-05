Julius Meinl Kaffee holt mit „Say Hello"-Kampagne den „Most Missed Moment" des Jahres nach

WIEN, 12. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Mit einem Freund oder Familienmitglied auf einen Kaffee zu gehen, ist laut der Premium-Kaffeemarke Julius Meinl der besondere Moment, der während des Lockdowns in den letzten 12 Monaten in den europäischen Städten am häufigsten ausfiel - schätzungsweise 13 Milliarden Mal.

Eine Umfrage unter 4.000 erwachsenen Stadtbewohnern in Europa hat ergeben, dass mehr als zwei Drittel der Befragten während der Pandemie das einfache, alltägliche Vergnügen vermisst haben, sich in einem Café auf einen Kaffee zu treffen und zu plaudern.