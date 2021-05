Julius Meinl se rattrape pour le « moment qui manque le plus » de l'année avec la campagne « Say Hello »

Le lien social manque à la plupart des personnes interrogées et 81 % d'entre elles ont déclaré qu'avoir une conversation avec un ami ou un inconnu avait un impact positif sur leur bien-être.

L'étude menée par le torréfacteur viennois Julius Meinl et OnePoll à Londres, Vienne, Milan et Bucarest en avril 2021, a montré qu'entre mars 2020 et mars 2021, les citadins européens ont manqué en moyenne un quart des conversations qu'ils avaient habituellement avec des inconnus.

Les Londoniens sont ceux qui ont manqué le plus d'occasions de rencontrer quelqu'un de nouveau (6,3 millions), tandis que les Viennois en ont manqué 2,5 millions et les Milanais 2,1 millions.

Julius Meinl a demandé aux citadins si leur attitude envers les étrangers avait changé pendant la pandémie. 36 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient plus enclines à dire « bonjour » à un inconnu qu'avant la Covid-19.

Une personne sur dix a déclaré qu'elle serait beaucoup plus encline à dire « bonjour », affirmant qu'elle se sentait « plus connectée » aux autres à la suite de la crise mondiale. Seuls 20 % d'entre eux ont déclaré être moins enclins à dire « bonjour », les obstacles à l'engagement d'une nouvelle conversation étant le manque de confiance, la nervosité à l'idée de parler aux gens et la peur de la propagation du virus.

Les Londoniens sont les plus sociables : près de la moitié d'entre eux (48 %) disent qu'ils seraient plus enclins à dire « bonjour » et un sur cinq (20 %) est beaucoup plus enclin à le faire. Seuls 12 % ont déclaré qu'ils seraient moins susceptibles de le faire, contre un quart des personnes vivant à Bucarest et à Milan.

Un sondé sur cinq a déclaré que l'endroit où il était le plus susceptible d'entamer une nouvelle conversation était un café.

Pour soutenir les cafés, les hôtels et les restaurants du monde entier qui commencent à rouvrir et pour compenser les milliers de moments manqués, Julius Meinl va multiplier les liens autour du café avec sa campagne « Say Hello ». À partir du 1er juin 2021, les buveurs de café Julius Meinl seront encouragés à « dire bonjour » (Say Hello) à un ami ou à un inconnu, à lui offrir une tasse de café Julius Meinl gratuite et à partager un moment ensemble. www.juliusmeinl.com/Say-Hello

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1507658/Julius_Meinl_Say_Hello.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1507657/Julius_Meinl_Logo.jpg

