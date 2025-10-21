Jungbunzlauer lance le bisglycinate de magnésium hautement biodisponible et entièrement chélaté au salon SupplySide Global 2025

BASEL, Suisse, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, un leader mondial des ingrédients durables de haute qualité, élargit son portefeuille de minéraux avec l'introduction d'un bisglycinate de magnésium entièrement réagi. Le nouveau produit sera lancé lors de SupplySide Global 2025 à Las Vegas, avec une présentation simultanée au CPHI de Francfort, démontrant l'engagement de Jungbunzlauer à répondre à la demande mondiale de solutions minérales de qualité supérieure, basées sur la science.

"Les consommateurs du monde entier manifestent un intérêt croissant pour l'intégration du magnésium dans leur vie quotidienne, ce qui se reflète dans la demande mondiale croissante de bisglycinate de magnésium", a expliqué Markus Gerhart, directeur principal du portefeuille Minéraux et solutions chez Jungbunzlauer. "Nous sommes fiers de proposer cet ingrédient de haute qualité qui associe une biodisponibilité élevée à des propriétés techniques supérieures. Notre bisglycinate de magnésium est spécifiquement conçu pour offrir une excellente fluidité et compressibilité, ce qui le rend bien adapté à la fabrication de comprimés et de gélules où la constance des performances et l'efficacité de la formulation sont essentielles".

Produit avec la même fiabilité, l'expertise et la haute qualité qui définissent le portefeuille de produits minéraux plus large de Jungbunzlauer, ce bisglycinate de magnésium est conçu pour assurer une biodisponibilité optimale tout en répondant aux exigences d'une formulation durable et facile à étiqueter. Ce lancement complète la gamme de magnésium de Jungbunzlauer, offrant un ensemble complet de solutions de magnésium de haute qualité et biodisponibles au sein de notre gamme plus large de minéraux.

Visitez le stand de Jungbunzlauer à SupplySide Global 2025, 29-30 octobre, Mandalay Bay, Las Vegas (Stand 2965) pour en savoir plus sur la façon dont le bisglycinate de magnésium de Jungbunzlauer peut être utilisé dans vos formulations. Notre équipe sera également disponible au CPHI Frankfurt, Messe Frankfurt (Hall 8, Booth Q55) pour discuter des spécifications techniques et des applications de production.

À propos de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer est un producteur de premier plan d'ingrédients durables et de haute qualité provenant de sources naturelles, au service des industries de l'alimentation et des boissons, de la nutrition, de la santé, des soins à domicile et des soins personnels, entre autres. Leader dans le développement d'ingrédients naturellement meilleurs qui améliorent la vie quotidienne, nous sommes un partenaire de confiance offrant un portefeuille diversifié de texturants, d'acidifiants, d'édulcorants, de minéraux et de solutions sur mesure pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Basé à Bâle, en Suisse, avec des installations de pointe comprenant des opérations de fermentation à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, nous sommes fiers de servir plus de 130 pays dans le monde entier. Fondée il y a plus de 150 ans, Jungbunzlauer est devenue une entreprise de 1,3 milliard de francs suisses, dirigée par près de 1 400 collègues dévoués à un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.jungbunzlauer.com.

