Le nouveau TayaGel® Modus élargit le portefeuille de texturants de Jungbunzlauer

- Une nouvelle ère dans l'innovation de la gomme gellane permet d'obtenir des gels cristallins avec une force de gel très élevée, des gels durables et des gélatines.

BASEL, Suisse, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, un leader mondial des ingrédients durables de haute qualité provenant de sources naturelles, a lancé aujourd'hui TayaGel® Modus, une gomme gellane conçue pour offrir une clarté exceptionnelle et une grande force de gel dans une large gamme d'applications. Ce dernier ajout à la gamme croissante de texturants de la société permet des formulations faciles à étiqueter, crée un gel élastique, ferme et légèrement cassant et offre de nouvelles possibilités aux formulateurs à la recherche d'une alternative végétalienne solide à la gélatine dans les desserts.

Développé conformément à l'objectif de Jungbunzlauer - créer des ingrédients naturellement meilleurs qui améliorent la vie quotidienne - le TayaGel® Modus répond à la demande croissante de solutions faciles à étiqueter. Sa fonctionnalité unique offre aux formulateurs une solution polyvalente pour répondre à l'évolution des attentes des consommateurs sans compromettre les performances.

« TayaGel® Modus renforce encore notre offre de texturants aux clients. Ce nouveau produit fournit aux formulateurs une gomme gellane unique qui offre une gamme encore plus large de textures préférées par les clients en combinant TayaGel® Modus avec TayaGel® HA, TayaGel® LA et nos qualités de gomme xanthane » a déclaré Jens Birrer, VP Texturants chez Jungbunzlauer. « Qu'il s'agisse d'ingrédients simples ou de mélanges plus complexes, cette innovation reflète notre engagement à aider nos clients à trouver des solutions faciles à étiqueter pour leurs formulations de plus en plus complexes. »

Il s'agit du deuxième lancement de texturant de Jungbunzlauer en moins d'un an, ce qui témoigne de la volonté de l'entreprise d'offrir à ses clients des solutions fiables et de haute qualité qui simplifient les problèmes de formulation et permettent une plus grande innovation.

TayaGel® Modus sera présenté pour la première fois au salon Fi Europe 2025, qui se tiendra du 2 au 4 décembre à Paris, Porte de Versailles (stand 72Q80). Les visiteurs sont invités à déguster des recettes à base de TayaGel® Modus et d'autres ingrédients d'origine naturelle et à rencontrer les experts de Jungbunzlauer pour discuter des besoins en matière d'application et des défis en matière de formulation.

Pour plus d'informations sur TayaGel® Modus et sur l'engagement de Jungbunzlauer en faveur de solutions d'étiquetage respectueuses de l'industrie alimentaire et des boissons, veuillez consulter le site https://www.jungbunzlauer.com/campaigns/tayagel-modus-2025/.

À propos de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer est un producteur de premier plan d'ingrédients durables et de haute qualité provenant de sources naturelles, au service des industries de l'alimentation et des boissons, de la nutrition, de la santé, des soins à domicile et des soins personnels, entre autres. Leader dans le développement d'ingrédients naturellement meilleurs qui améliorent la vie quotidienne, nous sommes un partenaire de confiance offrant un portefeuille diversifié de texturants, d'acidifiants, d'édulcorants, de minéraux et de solutions sur mesure pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Basé à Bâle, en Suisse, avec des installations de pointe comprenant des opérations de fermentation à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, nous sommes fiers de servir plus de 130 pays dans le monde entier. Fondée il y a plus de 150 ans, Jungbunzlauer est devenue une entreprise de 1,3 milliard de francs suisses, dirigée par près de 1 400 collègues dévoués à un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site www.jungbunzlauer.com.

