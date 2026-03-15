咖啡的纯净革命？ Venturi Bold Brew以更纯净的氮气冷萃咖啡挑战高糖咖啡饮品

随着人们对流行咖啡饮品成分的审视日益严格，Venturi Bold Brew表示，消费者理应拥有更健康的选择，而他们正是为此而来。

亚特兰大2026年3月15日 /美通社/ -- 美国咖啡行业可能正面临多年来最大的变革。 随着媒体不断质疑许多流行咖啡饮品的成分和含糖量，Venturi Bold Brew正以大胆的姿态挑战现状：咖啡应该为你提供能量，而不是让你摄入过量糖分。

如今的消费者越来越关注自己咖啡中的实际成分，许多人惊讶地发现，一些咖啡馆饮品成分列表冗长，含有隐藏的甜味剂，糖分甚至超过甜点。 Venturi Bold Brew正是为了回应这种日益增长的对透明度的需求而诞生。 Venturi并不用糖浆、人工调味剂或复杂添加剂来掩盖咖啡本身的味道，而是专注于纯净、可识别的成分，以及由可持续来源咖啡豆制成的浓郁氮气冷萃。 由此得到的饮品能够带来真正的咖啡风味和持久能量，让消费者喝得明白、放心、享受，无需猜疑罐中究竟有何物。

Venturi Bold Brew表示，是时候让行业重新思考咖啡应有的面貌了。 “下一代咖啡不仅更浓郁，而且更纯净，”Venturi传播总监April Monet表示。 “我们希望传达这样的信息：Venturi是为那些追求浓郁风味和真实能量、不含多余成分的消费者而打造，旨在创造一种更健康的日常习惯。”

当许多即饮咖啡依赖糖浆和人工调味剂来掩盖平庸的咖啡时，Venturi Bold Brew反其道而行之。 该品牌以可持续来源咖啡豆制成的氮气冷萃为基础打造饮品，无需添加奶精即可带来自然顺滑细腻的口感。 每种口味均采用真实成分与植物浸提物精心调制，创造出更纯净、无麸质，专为寻求真实能量且不想要多余添加剂的消费者设计的大胆味觉体验。

其结果是一款旨在提供浓郁风味和稳定能量，而不会像许多含糖咖啡饮品那样导致能量骤降的饮品。

Venturi Bold Brew的产品线包括六种特色氮气冷萃口味，每一种都旨在带来浓郁口感和强劲、纯净的能量提升。 该系列包括：Panama Black，一款具有深邃咖啡风味的单一产地深烘咖啡；Blueberry Basil，融合了成熟浆果的甜味与草本植物的复杂性；Strawberry Hibiscus，充满活力的咖啡与茶融合饮品；Sweet Tea Lemonade，带有南方风情的清爽创意饮品；Maple Vanilla Chai，结合温暖香料与柔滑甜味；以及Stout Truffle，一种浓郁的甜点式咖啡体验。 每罐可提供高达约276毫克天然来源咖啡因的强劲提神效果，为消费者带来堪比近两杯咖啡的持久能量，且不依赖人工能量添加剂。

该品牌表示，这些组合体现了新一代咖啡消费者的需求——他们希望在同一罐饮品中获得功能性能量与创意风味。

Venturi Bold Brew认为，咖啡的下一个时代将由那些重视真实配料、创新以及真实能量的品牌所引领。

媒体联系人：传播总监April Monet，[email protected]

关于Venturi Bold Brew

Venturi Bold Brew是一家优质氮气冷萃公司，致力于打造为快节奏生活而设计的浓郁咖啡与茶融合饮品。 凭借对风味创新、可持续性和顺滑氮气能量的坚定承诺，Venturi正在重新定义现代冷萃体验——明亮、大胆、充满活力。 了解更多信息及购买，请访问www.VenturiBoldBrew.com。

Venturi Bold Brew