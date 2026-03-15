咖啡的潔淨革命？ Venturi Bold Brew 以更潔淨的氮氣冷萃咖啡挑戰含糖量過高的咖啡店飲品

隨着大眾對熱門咖啡飲品成分的關注日益增加，Venturi Bold Brew 表示，消費者理應擁有更健康的選擇，而他們正致力提供這樣的產品。

亞特蘭大, March 15, 2026 /美通社/ -- 美國咖啡產業或正面臨多年來最大的一次變革。 隨着媒體持續質疑許多熱門咖啡店飲品中的成分與含糖量，Venturi Bold Brew 正大膽挑戰現狀：咖啡應是帶來活力，而不是讓人攝取過多糖分。

現今消費者愈來愈關注咖啡飲品的實際成分，許多人感到驚訝，他們發現，一些咖啡店飲品的成分列表冗長，含有隱藏甜味劑，甚至比甜品含有更多糖分。 Venturi Bold Brew 的創立，正是為了回應這種對透明度的需求，而這種需求正日益增長。 Venturi 並沒有以糖漿、人工香料或複雜添加劑來掩蓋咖啡本身的風味，而是專注於潔淨鮮明的成分，以及以可持續來源咖啡豆製成、風味濃郁的氮氣冷萃咖啡。 這款飲品最終呈現出真實的咖啡風味並提供持久能量，為消費者帶來他們真正認識、信任而且享受的飲品，無需憂慮罐內成分。

Venturi Bold Brew 表示，現在正是整個行業重新思考咖啡應有模樣的時候。 Venturi 傳播總監 April Monet 表示：「下一代咖啡不僅更強勁，還應該更加潔淨。 我們希望傳遞一個訊息：Venturi 的目標消費者就是那些追求濃郁風味及真實能量的人，他們希望飲品不含不必要的成分，讓每日的咖啡時刻成為更健康的日常儀式。」

許多即飲咖啡依賴糖漿及人工香料來掩蓋品質一般的咖啡，而 Venturi Bold Brew 則採取截然不同的做法。 該品牌的飲品以可持續來源咖啡豆製成的氮氣注入冷萃咖啡為核心，在不添加奶精的情況下帶來天然順滑、綿密的口感。 每款口味均以真實食材與植物萃取精心調配，帶來濃郁的風味體驗，同時更加潔淨、無麩質，並專為追求真實能量，且希望飲品毫無不必要添加物的消費者而設。

飲品就此精心調配，不但有濃郁風味並提供穩定能量，且不會出現許多消費者在含糖咖啡飲品中常見的能量驟降情況。

Venturi Bold Brew 的產品系列包含 六款獨具特色的氮氣冷萃咖啡風味，每款均旨在帶來濃郁口感與強勁而潔淨的能量提升。 該系列包括 Panama Black——一款具有濃厚咖啡風味的單一產地深度烘焙；Blueberry Basil——融合成熟藍莓甜味與草本層次；Strawberry Hibiscus——充滿活力的咖啡與茶風味融合；Sweet Tea Lemonade——靈感來自美國南方風格的清新變奏；Maple Vanilla Chai——結合溫暖香料與柔滑甜感；以及 Stout Truffle——帶來濃郁、甜品風格的咖啡體驗。 每罐飲品均經過精心配方設計，可提供約 276 毫克天然來源咖啡因的強勁提神效果，為消費者帶來相當於接近兩杯咖啡的持久能量提升，同時無需依賴人工能量添加物。

品牌表示，這些風味組合體現了新一代咖啡飲用者的需求——他們希望同一罐飲品既能實際提神又兼具料理創意風味。

Venturi Bold Brew 相信，咖啡的下一個時代將由重視真實成分、創新精神與真誠能量的品牌所引領。

媒體聯絡人：傳播總監 April Monet，[email protected]

關於 Venturi Bold Brew

Venturi Bold Brew 是高級氮氣冷萃咖啡品牌，打造大膽創新的咖啡與茶融合飲品，為節奏快速的生活而設。 憑藉對風味創新、可持續發展以及順滑氮氣能量的堅定承諾，Venturi 正重新定義現代冷萃咖啡體驗——明亮、大膽，並為不斷前行的生活節奏而打造。 如欲了解更多資訊或購買產品，請瀏覽 www.VenturiBoldBrew.com。

Venturi Bold Brew