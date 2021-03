Kahoot! côté à partir d'aujourd'hui sur le marché principal en bourse d'Oslo, cette date marque une étape majeure pour l'entreprise qui fait de l'apprentissage un moment ludique

OSLO, Norvège, 18 mars 2021 /PRNewswire/ --

C'est aujourd'hui que

Kahoot!

, la plate-forme d'apprentissage mondiale a vu son titre négocié à la bourse d' Oslo , marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de la société et dans son ambition de se développer en tant que plate-forme d'apprentissage de premier plan à l'échelle mondiale. Kahoot! ASA est répertorié sous le titre KAHOL.OL.

Depuis sa création en 2013, l'entreprise Kahoot! est devenue un phénomène culturel mondial avec à ce jour plus de 5 milliards de joueurs ayant eu accès à sa plate-forme. L'entreprise a enregistré une croissance exponentielle avec l'adoption rapide de la technologie d'apprentissage numérique à l'échelle mondiale, en devenant une plate-forme d'apprentissage de référence pour les écoles, les entreprises, les familles et les communautés. Au cours de l'année écoulée, ce sont plus de 250 millions de parties qui ont été jouées, rassemblant plus de 1,5 milliard de participants à travers 200 pays. Découvrir cette vidéo pour voir les étapes majeures du développement de Kahoot!

Avec Kahoot!, les utilisateurs peuvent en quelques minutes créer leur propre outil d'apprentissage ou opter pour un des 50 millions de kahoots à leur disposition. Les parties peuvent être jouées en personne, par vidéoconférence, ou partagées comme un défi adapté au rythme des joueurs, pour les faire participer où qu'ils se trouvent. En raison d'une demande mondiale croissante, l'application Kahoot! est déjà disponible dans cinq langues dont l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, plusieurs autres langues étant bientôt disponibles parmi lesquelles l'allemand et l'italien.

Développer la plate-forme Kahoot! pour créer le support d'apprentissage ultime

Le groupe Kahoot! a également élargi sa plate-forme d'apprentissage en faisant l'acquisition de cinq entreprises dont, en 2019, les applications primées DragonBox et Poio. La première a considérablement amélioré l'apprentissage des mathématiques, tandis que la seconde permet aux enfants d'apprendre à lire en s'amusant. En 2020, Kahoot! a acquis la plateforme d'engagement d'employés Actimo et Drops, une plate-forme d'apprentissage des langues. Enfin en février dernier Kahoot! a fait l'acquisition de Whiteboard.fi, un outil de tableau blanc en ligne pour enseignants et élèves.

Depuis octobre 2019, Kahoot! est coté sur le marché Euronext Growth, un marché boursier destiné aux PME, et l'entreprise dispose déjà d'une base solide de 20 000 investisseurs en Europe, aux États-Unis et en Asie, notamment des investisseurs institutionnels de niveau international tels que SoftBank, Microsoft et Disney. Grâce à ce passage sur le marché principal de la bourse d'Oslo, Kahoot! sera accessible à une base d'investisseurs internationaux encore plus vaste qui partagent une même passion pour cette forme d'apprentissage ludique !

Kahoot!, une approche innovante

La plate-forme technologique évolutive Kahoot! basée sur le cloud est prise en charge par un modèle viral de distribution, les offres Kahoot! des sociétés du groupe, ainsi que la marque mondialement reconnue et approuvée par l'ensemble des groupes d'utilisateurs, renforcent la position concurrentielle de Kahoot!. La société adopte une approche centrée sur l'utilisateur et axée sur les données pour le développement de produits et l'innovation, bénéficiant d'une grande opportunité de marché avec un marché de l'apprentissage en ligne en plein essor.

Kahoot! a maintenu une trajectoire de croissance rentable avec des flux de trésorerie positifs au cours des cinq derniers trimestres, ainsi qu'un financement solide pour des investissements continus dans le développement de produits organiques et des opportunités de croissance non organique. Kahoot! prévoit ainsi de proposer de nouvelles offres, fonctionnalités et initiatives encore plus intéressantes à ses utilisateurs, continuant à rendre l'apprentissage passionnant dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de cette étape importante dans la trajectoire de Kahoot! alors que nous franchissons une étape décisive en vue de concrétiser notre ambition de devenir la principale plate-forme d'apprentissage au monde », a déclaré Eilert Hanoa, PDG de Kahoot!. « Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagné dans cette aventure, en particulier nos utilisateurs, nos investisseurs et notre équipe de passionnés. Nous sommes impatients d'élargir et de renforcer notre plate-forme dans le cadre d'une prochaine phase de croissance. »

Continuer à générer une croissance solide

En mars 2021, lors de la présentation de l'entreprise , Kahoot! a rendu compte d'une forte croissance des utilisateurs, des abonnements payants et de ses revenus. La plate-forme Kahoot! a compté plus de 24 millions de comptes actifs au cours des 12 derniers mois, avec des abonnements payants atteignant plus de 550K (croissance de plus de 200 % par rapport à 2019) pour les professionnels, les enseignants et un usage personnel, y compris 100K d'abonnements payants à travers l'acquisition de Drops, pour ;'apprentissage des langues au quatrième trimestre 2020. Les revenus facturés en 2020 ont atteint plus de 45 millions de USD (soit une croissance de 247 % en un an).

Kahoot! continue son expansion dans le domaine des zones d'apprentissage et des groupes d'utilisateurs. Ce sont plus de 7 millions d'enseignants et des centaines de millions d'étudiants dans le monde qui utilisent Kahoot! pour faire de l'apprentissage un processus amusant. Kahoot! est également utilisé par 97 % des entreprises du Fortune 500, ainsi que par des centaines de milliers d'organisations dans le monde, soutenant l'apprentissage d'entreprise, la collaboration d'équipe, l'engagement et la culture d'entreprise.

Outre sa cotation sur le marché principal en bourse d'Oslo, Kahoot! explore la possibilité d'une inscription secondaire au cours de l'année 2021.

Pour plus d'informations sur la négociation des actions Kahoot! veuillez consulter la page investisseurs ainsi que la brochure investisseurs Kahoot!. Merci de consulter la page Actualités de Kahoot! pour être au fait des dernières actualités de l'entreprise.

À propos de Kahoot!

La mission de Kahoot! est de faire de l'apprentissage un moment ludique ! Nous voulons permettre à chacun d'entre vous, enfants, étudiants et salariés, de libérer leur potentiel d'apprentissage. Notre plate-forme d'apprentissage permet à tout individu ou entreprise de facilement créer, partager et jouer à des jeux d'apprentissage dans lesquels les participants s'investissent vraiment. Lancée en 2013, la vision de Kahoot! est de bâtir la principale plate-forme d'apprentissage au monde. Au cours des 12 derniers mois, plus de 250 millions de parties ont été jouées sur la plate-forme Kahoot! rassemblant plus de 1,5 milliard de participants dans 200 pays. La famille Kahoot! comprend également l'application d'apprentissage des mathématiques DragonBox (une application déjà primée), l'application Poio pour l'apprentissage de la lecture, les applications d'apprentissage des langues Drops, la plateforme d'engagement des employés Actimo et Whiteboard.fi, l'outil de tableau blanc en ligne pour tous les éducateurs, enseignants et salles de classe. Le groupe Kahoot a son siège social à Oslo en Norvège et des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Finlande, en Estonie, au Danemark et en Espagne. Il est temps de jouer !

