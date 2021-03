Kahoot! noteert sinds vandaag op de hoofdmarkt van de beurs van Oslo. Een nieuwe mijlpaal voor het bedrijf dat leren geweldig maakt

OSLO, Noorwegen, 19 maart 2021 /PRNewswire/ -- Kahoot!, het wereldwijde leerplatformbedrijf noteert sinds vandaag op de beurs van Oslo. Dit is een grote mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf dat wil uitgroeien tot een wereldwijd toonaangevend leerplatform. Kahoot! ASA is genoteerd onder de ticker KAHOT.OL.

Sinds zijn lancering in 2013 is Kahoot! uitgegroeid tot een wereldwijd popcultuurfenomeen, met vandaag meer dan 5 miljard cumulatieve spelers op het Kahoot- platform. Kahoot! heeft een buitengewone groei doorgemaakt met de snelle adoptie van digitale leertechnologie wereldwijd, en is een vertrouwd leer- en betrokkenheidplatform geworden voor scholen, bedrijven, families en sociale groepen. Alleen al in het afgelopen jaar werden meer dan 250 miljoen games gespeeld met meer dan 1,5 miljard deelnemende spelers in 200 landen. Deze video toont de hoogtepunten van het traject dat Kahoot! heeft afgelegd.

Met Kahoot! kunnen gebruikers hun eigen leerspel maken in enkele minuten, of kiezen uit meer dan 50 miljoen kant-en-klare kahoots. De games kunnen persoonlijk of via videoconferencing worden gespeeld, of kunnen worden gedeeld als een uitdaging op eigen tempo, om lerenden waar dan ook te betrekken. Door de stijgende wereldwijde vraag is de Kahoot!-app nu al beschikbaar in vijf talen, waaronder Engels, Spaans, Portugees en Frans, met verschillende extra talen binnenkort, waaronder Duits en Italiaans.

Uitbreiding van het Kahoot!-platform om de ultieme leerbestemming te creëren

De Kahoot! De groep heeft ook zijn leerplatform uitgebreid door de overname van vijf bedrijven, waaronder de bekroonde apps DragonBox en Poio in 2019, waarbij de eerste het leren rekenen naar een hoger niveau tilt en de tweede kinderen in staat stelt om spelenderwijs te leren lezen. Kahoot! heeft in 2020 het werknemersbetrokkenheidsplatform Actimo en het taalleerplatform Drops overgenomen. In februari heeft Kahoot! Whiteboard.fi overgenomen, een online whiteboard-tool voor alle opvoeders, leerkrachten en klaslokalen.

In oktober 2019 werd Kahoot! genoteerd op Euronext Growth-een aandelenhandelsmarkt voor KMO's, en had het al een sterke basis van meer dan 20.000 investeerders in heel Europa, de VS en Azië, waaronder institutionele en wereldwijde investeerders zoals SoftBank, Microsoft en Disney. De notering op de hoofmarkt van de beurs van Oslo maakt Kahoot! beschikbaar voor een nog grotere, wereldwijde investeerdersbasis met een passie voor het geweldig maken van leren!

Een innovatieve aanpak die Kahoot! onderscheidt

Kahoot!'s schaalbare cloud-gebaseerde technologieplatform ondersteund door een viraal gedistribueerd model, het aanbod van de bedrijven van de Kahoot!-groep, een wereldwijd erkend en vertrouwd merk in alle gebruikersgroepen onderbouwen de zeer gedifferentieerde concurrentiepositie van Kahoot!. Het bedrijf hanteert een gebruikersgerichte en datagestuurde aanpak voor productontwikkeling en innovatie, en profiteert van een grote marktopportuniteit met een bloeiende markt voor e-learning.

Kahoot! heeft een winstgevend groeipad aangehouden met een positieve kasstroom uit de activiteiten van de laatste vijf kwartalen, evenals een solide financiering voor verdere investeringen in organische productontwikkeling en niet-organische groeimogelijkheden. Hiermee is Kahoot! van plan om nog meer spannende nieuwe aanbiedingen, functies en initiatieven voor haar gebruikers te leveren en leren wereldwijd geweldig te blijven maken.

"We zijn verheugd met deze belangrijke mijlpaal in het traject van Kahoot! en zetten een volgende stap om het wereldwijd toonaangevende leerplatform te worden," zei Eilert Hanoa, CEO van Kahoot! "We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan onze geweldige reis, waaronder onze gebruikers, onze investeerders en ons gepassioneerde team. We kijken ernaar uit om ons platform verder uit te breiden en te versterken in de volgende groeifase"

Aanhoudende solide groei

In de laatste bedrijfspresentatie van maart 2021 kondigde Kahoot! een sterke groei aan op het vlak van gebruikers, betaalde abonnementen en inkomsten. Het Kahoot! -platform had meer dan 24 miljoen actieve accounts in de afgelopen 12 maanden, met betaalde abonnementen die meer dan 550K bereikten (meer dan 200% groei vanaf 2019) voor professionals, docenten en persoonlijk gebruik, inclusief 100K betaalde abonnementen van de overname van Drops Language Learning in het vierde kwartaal van 2020. De gefactureerde inkomsten voor 2020 stegen tot meer dan $ 45 miljoen (een groei van 247% op jaarbasis).

Kahoot! blijft zijn bereik uitbreiden over leergebieden en gebruikersgroepen heen. Meer dan 7 miljoen opvoeders en leerkrachten, en honderden miljoenen studenten wereldwijd, gebruiken Kahoot! om leren geweldig te maken. Kahoot! wordt ook gebruikt door 97% van de Fortune 500 bedrijven - evenals door honderdduizenden organisaties wereldwijd - ter ondersteuning van corporate learning, teamsamenwerking, betrokkenheid en bedrijfscultuur.

Naast de hoofdnotering op de beurs van Oslo onderzoekt Kahoot! de mogelijkheid voor een secundaire notering in de loop van 2021.

Voor meer informatie over het verhandelen van Kahoot!-aandelen, bezoek de investeerderspagina en de Kahoot!-beleggersprospectus. Bezoek Kahoot! Nieuws om op de hoogte te blijven van bedrijfsnieuws en updates.

Over Kahoot!

Kahoot! is op een missie om leren geweldig te maken! Wij willen iedereen, ook kinderen, studenten en werknemers, in staat stellen om hun volledige leerpotentieel te ontsluiten. Ons leerplatform maakt het voor elk individu of bedrijf gemakkelijk om leerspelletjes te creëren, te delen en te spelen die een overtuigende betrokkenheid stimuleren. Kahoot! ging van start in 2013 en streeft ernaar het wereldwijd toonaangevende leerplatform te worden. In de afgelopen 12 maanden zijn er meer dan 250 miljoen spellen gespeeld op het Kahoot!-platform door 1,5 miljard deelnemende spelers in 200 landen. De Kahoot!-familie omvat ook de bekroonde DragonBox-apps voor wiskunde, de Poio-app om te leren lezen, de Drops Language Learning-apps, het Actimo employee engagement-platform en Whiteboard.fi, de online whiteboard-tool voor alle opvoeders, leerkrachten en klaslokalen. De Kahoot Group heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen, met kantoren in de VS, het VK, Frankrijk, Finland, Estland, Denemarken en Spanje. Laten we spelen

