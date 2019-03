Kamado Joe lança novas churrasqueiras e apresenta nova "câmara de defumação" inovadora

"Estamos continuamente nos desafiando para fabricar a melhor churrasqueira já feita. A Série III não é exceção. Usamos os melhores materiais, ciência reconhecida mundialmente e os melhores parceiros globais para disponibilizar aos churrasqueiros uma churrasqueira no estilo cerâmica que supera tudo o que existe no mercado", disse o presidente-executivo da Kamado Joe, Bobby Brennan. "Não é apenas nova – é cientificamente melhor".

A Câmara de defumação hiperbólica SlōRoller

Fabricada com tecnologia nunca usada antes na indústria de churrasqueiras, a SlōRoller alavanca ciência patenteada, desenvolvida pela Desora, uma equipe de pesquisadores de Harvard que planejou transformar a churrasqueira no estilo kamado em um dos melhores defumadores do mundo. A tecnologia hiperbólica da SlōRoller fundamentalmente muda o padrão de fluxo de ar dentro da churrasqueira, fazendo com que o calor gire em torno do alimento de cinco a 20 vezes mais do que outras churrasqueiras. Ao distribuir a fumaça e o calor em ondas que circulam e recirculam, a SlōRoller envolve o alimento em fumaça, ao mesmo tempo que distribui uniformemente o calor, resultando em melhor sabor e em uma redução de até 80% dos pontos quentes.

Nova série incorpora inúmeras inovações

Como suas predecessoras, as churrasqueiras Classic III e a Big Joe III também têm uma estrutura interna com revestimento grosso, resistente ao calor, que prende a fumaça e a umidade em qualquer temperatura. A tampa superior, fácil de abrir, inclui a articulação de ar comprimido Air Lift Hinge, contrabalanceada, a chaminé no topo Kontrol Tower ultraprecisa e à prova de elementos, enquanto a grande superfície de cozimento embaixo é fabricada de aço inoxidável 304 de qualidade comercial. As churrasqueiras da Série III também vêm, como padrão, com um sistema de cozimento flexível Divide & Conquer® (Divide & Conquer® Flexible Cooking System) de três níveis, com o cesto de carvão Charcoal Basket, a fornalha de múltiplos painéis avançada (Advanced Multi-Panel FireBox), prateleiras laterais de alumínio revestidas com pó resistente ao calor, um carrinho de aço galvanizado com rodas de grande resistência e uma gaveta corrediça para cinzas patenteada, fácil de limpar.

Além de nova série de churrasqueiras, a Kamado Joe também está adicionando seu leque de acessórios de churrasqueira de nível profissional. O acessório para pizza DōJoe cuneiforme, que converte a churrasqueira Classic ou Big Joe da Kamado Joe em um forno de pizza de alto desempenho, cria um ambiente ótimo para a crosta perfeita e coberturas crocantes.

Para saber mais sobre a tecnologia e o design da SlōRoller, bem como sobre as últimas adições da Kamado Joe em sua linha de produtos, visite kamadojoe.com

SOBRE A KAMADO JOE

Sediada nas cercanias de Atlanta, Geórgia, a Kamado Joe continua a aperfeiçoar a antiga churrasqueira kamado, de estilo asiático. A Kamado Joe tem orgulho de haver modernizado o estilo clássico da churrasqueira com uma habilidade artesanal incomparável, recursos mais inteligentes, acessórios inovadores e uma variedade de superfícies flexíveis para cozinhar. Com a introdução de um portfólio em expansão de novos produtos, a Kamado Joe continuará a promover a inovação da culinária ao ar livre, como líder de mercado vanguardista.

SOBRE A DESORA

Fundada por estudantes e professores da Universidade de Harvard para promover a culinária, a Desora está usando ciência, engenharia e resultados comprovados para tornar a culinária acessível a todos. Ao capacitar os usuários para aperfeiçoar suas culinárias, a linha de produtos de qualidade da Desora inclui a iKamand e a SlōRoller para as churrasqueiras ProJoe, Classic III e Big Joe III da Kamado Joe.

Contato: Zarina Cheves, 706-256-3859, zcheves@masterbuilt.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838148/KJ_Big_Joe_III.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838149/DoJoe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838150/KAMADO807.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838151/KJ_Classic_III_Lifestyle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838152/Kamado_Joe_Logo.jpg

