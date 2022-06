KANAL D DRAMA SE CONSOLIDA CON SUS ESTRENOS DE IMPACTO EN EEUU

Amor de mi vida, (Hayatımın Aşkı) es una comedia romántica que sigue a Gokçe de unos treinta años, que trabaja en una agencia de publicidad. Al ver que uno a uno sus amigos se van casando, Gokçe se comienza a preocupar que ella está sola. En realidad la atractiva chica vive enamorada de su jefe Demir, un joven apuesto y educado, que dirige la agencia de su padre. Después de varios romances fallidos, Demir está cansado de atraer a chicas que lo que buscan solo por su fama y fortuna. Aunque, anhela encontrar una chica especial, que no le interese su fortuna, no nota que Gokçe está allí muy cerca y enamorada de él. Un día Gokçe acude a su mejor amigo, Kaan en busca de consejo, sin saber que éste conoce muy bien a Demir. Aparecerán muchos obstáculos inesperados, y Gokçe se embarcará en una aventura, que la llevará a intentar todo para conseguir que Demir se enamore de ella. Lo que no sabe es que en el horizonte, le esperan muchas sorpresas y un camino lleno de desafíos.

Los guionistas del drama romántico son Ekin Atalar y Gokhan Horzum, la serie presenta en los papeles protagónicos a Hande Doğandemir como Gokçe, Demir es interpretado por Serkan Çayoğlu, y Kaan lo encarna el actor Berk Hakman. El emocionante drama se estrena el 20 de junio por la pantalla de Kanal D Drama de lunes a viernes a las 9:10 p.m. hora del Este, 6:10 p.m. Pacífico. También, se verá a través de la app de Kanal D Drama en EE.UU., con episodios de estreno diarios de lunes a viernes. Para ver el trailer visite: https://youtu.be/8Tehe3kVOv0

Kanal D Drama es el primer canal 24/7 de dramas turcos propiedad de Kanal D International Networks, que actualmente llega a 15 países en tres continentes. Como resultado de una alianza estratégica entre Kanal D International y Thema América; ésta se encarga de manejar, operar y distribuir la señal en idioma español y la plataforma de streaming de Kanal D Drama en Estados Unidos, España, y América Latina. El canal cuenta además con otras versiones de Kanal D Drama en Albania, Francia y Kosovo.

FUENTE Thema America

