Kandao Meeting Ultra et Kandao Meeting Ultra Standard, des caméras de conférence IA révolutionnaires 4K tout-en-un 360 standard désormais disponibles à l'achat

SHENZHEN, Chine, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, un fournisseur leader de solutions de collaboration hybride intelligente, est ravi d'annoncer que Kandao Meeting Ultra et Kandao Meeting Ultra Standard sont désormais disponibles à l'achat. Cette caméra de conférence IA innovante 4K tout-en-un 360 établit une nouvelle norme pour la conférence hybride 360. Kandao Meeting Ultra est un système de conférence doté de deux caméras fisheye qui capturent et assemblent des vues 4K 360 sur le dessus, de deux écrans tactiles IPS 15,6 pouces qui servent de panneau de commande, d'un haut-parleur Hi-Fi de 10 watts et de huit microphones omnidirectionnels. Les connexions extérieures comprennent une seule entrée HDMI, deux sorties HDMI, un port Ethernet, une seule connexion USB-C et plusieurs ports USB A. Il s'agit d'une solution de conférence complète et portable avec un système d'exploitation Android intégré et un algorithme d'IA permettant le cadrage automatique et le suivi. Kandao Meeting Ultra Standard sort en même temps qu'une version sans écran et encore plus économique.

Pourquoi une caméra de conférence IA à 360 degrés ?

Les modèles Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard disposent tous les deux d'une vue à 360 degrés qui permet de capturer l'ensemble de la salle de réunion et de montrer tous les participants locaux de la même manière lorsqu'ils rejoignent des réunions hybrides. Les participants qui prennent la parole n'ont pas besoin de se serrer autour d'une seule webcam. Ils peuvent se déplacer dans la salle tout en étant toujours cadrés automatiquement et suivis grâce à un algorithme d'IA audio et vidéo de pointe. Ce grand pas en avant aide les participants aux réunions à réaliser une collaboration hybride transparente grâce à des fonctionnalités matérielles telles qu'un CPU à 8 cœurs, un GPU à 4 cœurs et un NPU à 6 cœurs, réalisant une transmission stable, une détection précise des visages et de la voix, et un suivi à faible latence.

Qu'est-ce qui distingue Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard ?

Pour résoudre le problème de la caméra de conférence au centre de la table, où les participants tournent anormalement la tête vers la télévision ou la webcam à l'avant de la salle, Kandao Meeting Ultra positionne deux écrans FHD juste en dessous de la caméra. Cela crée une collaboration en face à face plus naturelle en affichant la réunion juste devant vous tout en montrant le visage des utilisateurs locaux aux participants distants. Les utilisateurs se sont habitués à l'expérience d'une seule webcam et d'un seul ordinateur portable, et nous avons étendu cette expérience à plusieurs participants dans une salle de réunion ou de conférence.

La gamme dynamique élevée et la réduction du bruit constituent deux améliorations majeures de la qualité de l'image. Les sorties des caméras Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard diffusent des flux vidéo HDR 4K 30FPS pour éviter la surexposition lors des conférences près des fenêtres, tout en éclaircissant les zones ombragées. Grâce à l'algorithme de réduction du bruit intégré, les visages peuvent être enregistrés et affichés de manière claire et nette. Les utilisateurs peuvent également régler manuellement les valeurs d'exposition dans les paramètres afin d'éclaircir les espaces sombres ou les environnements sombres, afin de créer l'éclairage idéal pour les réunions.

Afin de garantir que chaque idée soit bien transmise et entendue, les caméras Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard sont équipées d'un système audio full-duplex haut de gamme et mettent en œuvre un algorithme d'IA de suppression du bruit ambiant. Sans affecter la clarté et la qualité des voix parlées, il annule les bruits parasites tels que la frappe au clavier, les klaxons, l'ouverture et la fermeture des portes et le cliquetis des stylos, créant ainsi un environnement de réunion concentré.

Vue de conférence flexible et personnalisée

Il existe trois modes de discussion pour le cadrage de plusieurs participants, la focalisation sur l'intervenant principal et l'affichage de tous les participants. L'appareil peut recadrer automatiquement les vues pour capturer jusqu'à huit participants locaux détectés. Comme les précédents modèles d'appareils de conférence Kandao Meeting, les modèles Meeting Ultra et Ultra Standard sont dotés d'un panorama en haut pour montrer tous les participants et sont désormais mis à niveau pour offrir la possibilité de supprimer ce panorama.

En plus de l'algorithme de suivi des intervenants par l'IA, l'appareil offre la possibilité de contrôler manuellement les angles de vue et la fonction de zoom. Les utilisateurs peuvent simplement verrouiller les vues en place (vue de la galerie ou vue de l'intervenant avec jusqu'à 8 participants affichés simultanément), puis appuyer sur les cadres individuels pour ajuster la vue et zoomer sur les intervenants afin de fournir une précision encore plus grande dans le suivi des intervenants actifs. L'angle de vue panoramique à 360° peut également être ajusté et des zones d'ignorance peuvent être configurées pour empêcher l'algorithme d'effectuer un cadrage automatique.

AVPA et partage d'écran

Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard sont des systèmes de conférence 360 robustes qui fonctionnent comme des appareils autonomes prenant en charge n'importe quelle plateforme de vidéoconférence. Cependant, ils peuvent également être utilisés comme périphériques USB pour les environnements AVPA (Apportez votre propre appareil). Vous pouvez utiliser un câble HDMI pour partager facilement votre écran pendant les réunions ou par le biais de la mise en miroir d'écran sans fil à partir d'appareils iOS, Mac OS, Android ou Windows. Le fait de disposer de deux ports de sortie HDMI permet de se connecter à deux écrans externes, créant ainsi davantage de possibilités de partage dans des espaces plus vastes. Les utilisateurs peuvent connecter un câble USB-C à une source d'alimentation ou même utiliser un câble Ethernet pour les capacités d'alimentation par Ethernet, réduisant ainsi le câblage dans la salle.

Protection des données et confidentialité

Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard donnent la priorité à la confidentialité des utilisateurs et à la sécurité des données. Les adresses IP ou les emplacements ne seront jamais stockés et il n'y a pas d'API ouverte pour se connecter à des sources extérieures. La fonctionnalité de déconnexion de la vidéoconférence et d'activation/désactivation du Bluetooth se fait en une seule étape.

Quel modèle vous convient le mieux ?

Kandao Meeting Ultra est la meilleure option à utiliser en tant que produit autonome, en particulier pour les salles de caucus ou les groupes de réunion qui ne sont pas encore équipés pour les appels vidéo, comme une installation complète avec des moniteurs, des caméras, des micros et des haut-parleurs.

Kandao Meeting Ultra Standard est plus adapté à ceux qui préfèrent l'utiliser comme un périphérique USB.

Grâce à leur design innovant et à leurs fonctions avancées, les caméras Kandao Meeting Ultra et Kandao Meeting Ultra Standard représentent la nouvelle norme en matière de réunions hybrides 360, offrant aux utilisateurs une expérience de conférence complète et immersive. Les caméras Kandao Meeting Ultra et Ultra Standard sont dès à présent disponibles en pré-commande. Kandao organisera une session de formation pour les fabricants lors de l'Infocomm 2023 au Orange County Convention Center à Orlando en Floride. L'événement aura lieu de 14 h 30 à 16 h 30 le jeudi 15 juin dans la salle W310AB. Rejoignez-nous dès aujourd'hui en vous inscrivant à Infocomm ici : bit.ly/Infocomm-MT46

Contactez [email protected] dès aujourd'hui ou consultez notre site Web :

https://www.kandaovr.com/kandao-meetingultra/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2071619/360_4K_AI_ALL_IN_ONE_CONFERENCE_HOST_WITH_DUAL_TOUCHSCREENS.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2071620/360_4K_AI_ALL_IN_ONE_CONFERENCE_HOST.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.