Kandao Meeting Ultra und Kandao Meeting Ultra Standard, revolutionärer 4K All-in-one-AI 360-Konferenzkameras jetzt erhältlich.

SHENZHEN, China, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, ein führender Anbieter von intelligenten hybriden Kollaborationslösungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass Kandao Meeting Ultra und Kandao Meeting Ultra Standard jetzt zum Kauf erhältlich sind. Diese innovative 4K All-in-one AI 360-Konferenzkamera setzt einen neuen Standard für 360-Hybrid-Konferenzen. Kandao Meeting Ultra ist ein Konferenzsystem mit zwei Fischaugenkameras, die 4K-360-Ansichten auf der Oberseite aufnehmen und zusammenfügen, zwei 15,6-Zoll-IPS-Touchscreen-Displays, die auch als Bedienfeld dienen, einem 10-Watt-Hi-Fi-Lautsprecher und acht omnidirektionalen Mikrofonen. Externe Anschlüsse umfassen einen HDMI-Eingang, zwei HDMI-Ausgänge, einen Ethernet-Port, einen einzelner USB-C-Port und mehrere USB-A-Ports. Es handelt sich um eine vollständige, tragbare Konferenzlösung mit integriertem Android OS und KI-Algorithmus für automatisches Framing und Tracking. Kandao Meeting Ultra Standard wird gleichzeitig mit einer bildschirmlosen und noch kostengünstigeren Version veröffentlicht.

360 4K AI ALL-IN-ONE CONFERENCE HOST WITH DUAL TOUCHSCREENS 360 4K AI ALL-IN-ONE CONFERENCE HOST

Warum eine 360-Grad-KI-Konferenzkamera?

Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard verfügen beide über eine 360-Grad-Ansicht, so dass der gesamte Konferenzraum erfasst werden kann und alle Teilnehmer vor Ort bei hybriden Besprechungen gleichermaßen angezeigt werden. Sprechende Teilnehmer müssen sich nicht um eine einzige Webcam zusammendrücken. Sie können sich im Raum bewegen und werden dabei von einem hochmodernen Audio- und Video-KI-Algorithmus automatisch eingerahmt und fokussiert. Dieser enorme Schritt nach vorne hilft den Konferenz-Teilnehmern, eine nahtlose hybride Zusammenarbeit mit Hardware-Funktionen wie 8-Core-CPU, 4-Core-GPU und 6-Tops-NPU zu erreichen, die eine stabile Übertragung, präzise Erkennung von menschlichem Gesicht und Spracherkennung sowie Tracking mit geringer Latenz ermöglichen.

Wodurch zeichnen sich Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard aus?

Um das Problem der Konferenzkamera in der Mitte des Tisches zu lösen, bei dem sich die Teilnehmer unnatürlich in Richtung TV oder Webcam vor dem Zimmer drehen, positioniert Kandao Meeting Ultra zwei FHD-Bildschirme direkt unter der Kamera. Dies schafft eine natürlichere Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht, da die Besprechung direkt vor Ihnen angezeigt wird, während die Remote-Teilnehmer die Gesichter der lokalen Nutzer sehen. Die Nutzer haben sich an das Erlebnis einer einzelnen Webcam und Laptop gewöhnt, und wir haben dieses Erfahrung auf mehrere Teilnehmer in einem Meeting-Raum oder Konferenzraum ausgedehnt.

Zwei große Funktionserweiterungen für die Bildqualität sind der hohe Dynamikbereich und die Rauschreduzierung. Die Kandao Ultra- und Ultra Standard-Ausgabe streamt mit 4K 30FPS HDR-Video, um eine Überbelichtung bei Konferenzen in der Nähe von Fenstern zu vermeiden und gleichzeitig schattige Bereiche aufzuhellen. Dank des eingebauten Algorithmus zur Geräuschminderung können Gesichter klar und deutlich aufgezeichnet und dargestellt werden. Benutzer können die Belichtungswerte auch manuell in den Einstellungen anpassen, um dunkle Räume aufzuhellen oder dunkle Umgebungen zu erhellen und so die ideale Beleuchtung für Konferenzerlebnisse zu schaffen.

Um sicherzustellen, dass jede Idee gut vermittelt und gehört werden kann, verfügen Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard über ein hochwertiges Full-Duplex-Audiosystem und implementiert einen KI-Algorithmus zur Umgebungsgeräuschunterdrückung. Ohne die Klarheit und Qualität gesprochener Stimmen zu beeinträchtigen, eliminiert sie ablenkende Geräusche wie Tastaturtippen, Autohupen, das Öffnen und Schließen von Türen und das Klicken von Stiften und schafft so eine fokussierte Konferenzumgebung.

Flexible und kundenspezifische Konferenzansicht.

Es gibt drei Diskussionsmodi: Multi-Teilnehmer-Framing, Fokussierung auf den Hauptredner und Anzeige aller Teilnehmer. Das Gerät kann die Ansichten automatisch umrahmen, um bis zu acht erkannte Teilnehmer vor Ort zu erfassen. Ähnlich wie frühere Kandao-Konferenzgeräte verfügen die Modelle Meeting Ultra und Ultra Standard über ein Panorama an der Oberseite, um alle Teilnehmer zu zeigen, und bieten nun die Möglichkeit, dieses Panorama zu entfernen.

Eine besondere Funktion zusätzlich zum KI-Lautsprecherverfolgungsalgorithmus ist die Möglichkeit der manuellen Steuerung von Blickwinkeln und Zoomfunktionen. Die Benutzer können die Ansichten einfach fixieren (Galerieansicht oder Sprecheransicht mit bis zu 8 gleichzeitig angezeigten Teilnehmern) und dann auf einzelne Rahmen tippen, um die Ansicht anzupassen und die Sprecher zu vergrößern, um eine noch größere Genauigkeit bei der Verfolgung aktiver Sprecher zu erreichen. Der 360°-Panoramablickwinkel kann ebenfalls angepasst werden, und es können Ignorierzonen eingerichtet werden, um zu verhindern, dass der Algorithmus automatisch einen Rahmen bildet.

BYOD und Screensharing

Sowohl Kandao Meeting Ultra als auch Ultra Standard sind robuste 360-Konferenzsysteme, die als eigenständige Geräte funktionieren und alle Videokonferenzplattformen unterstützen. Sie können jedoch auch weiterhin als USB-Peripheriegeräte für "Bring Your Own Device" (BYOD)-Umgebungen verwendet werden. Sie können ein HDMI-Kabel verwenden, um Ihren Bildschirm ganz einfach während Meetings freizugeben oder ihn über die drahtlose Bildschirmspiegelung von iOS-Geräten, Mac OS-Geräten, Android-Geräten oder Geräten mit Windows-System freizugeben. Zwei HDMI OUT-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von zwei externen Bildschirmen und damit mehr Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung in größeren Räumen. Benutzer können ein USB-C-Kabel an ein Netzteil anschließen oder sogar ein Ethernet-Kabel für Power-over-Ethernet-Funktionen verwenden, um die Verkabelung im Raum zu reduzieren.

Datenschutz und Privatsphäre

Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard priorisieren den Datenschutz und die Datensicherheit der Benutzer. IP-Adressen oder Standorte werden niemals gespeichert und haben keine offene API, um sich mit externen Quellen zu verbinden. Es verfügt über eine Ein-Schritt-Videokonferenz-Abmeldung und das Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

Welches ist das Richtige für Sie?

Kandao Meeting Ultra ist die beste Option für den Einsatz als eigenständiges Produkt, insbesondere für Besprechungsräume oder Konferenzräume, die derzeit nicht videogesprächsfähig sind, z.B. mit einer vollständigen Einrichtung mit Monitoren, Kameras, Mikrofonen und Lautsprechern.

Kandao Meeting Ultra Standard ist besser für diejenigen, die es lieber als USB-Peripheriegerät verwenden.

Mit innovativem Design und fortschrittlichen Funktionen stellen Kandao Meeting Ultra und Kandao Meeting Ultra Standard den nächsten Standard für 360°-Hybrid-Meetings dar und bieten den Nutzern ein umfassendes und intensives Konferenzerlebnis. Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard können jetzt vorbestellt werden. Kandao wird auf der Infocomm 2023 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, eine Herstellerschulung abhalten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 15. Juni von 14:30 bis 16:30 Uhr in Raum W310AB statt. Machen Sie noch heute mit, indem Sie sich hier für Infocomm registrieren: bit.ly/Infocomm-MT46

Kontaktieren Sie [email protected], bestellen Sie noch heute vor oder erfahren Sie mehr auf unserer Website:

https://www.kandaovr.com/kandao-meetingultra/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071619/360_4K_AI_ALL_IN_ONE_CONFERENCE_HOST_WITH_DUAL_TOUCHSCREENS.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2071620/360_4K_AI_ALL_IN_ONE_CONFERENCE_HOST.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.