Kandao Meeting Ultra y Kandao Meeting Ultra Standard, las revolucionarias cámaras ya están a la venta

-Kandao Meeting Ultra y Kandao Meeting Ultra Standard, las revolucionarias cámaras de conferencia AI 360 todo en uno 4K estándar ya están a la venta

SHENZHEN, China, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, proveedor líder de soluciones inteligentes de colaboración híbrida, se complace en anunciar que Kandao Meeting Ultra y Kandao Meeting Ultra Standard ya están a la venta. Esta innovadora cámara de conferencia 4K todo en uno AI 360 establece un nuevo estándar para las conferencias híbridas 360. Kandao Meeting Ultra es un sistema de conferencias con dos cámaras ojo de pez que capturan y enlazan vistas 4K 360 en la parte superior, dos pantallas táctiles IPS de 15,6 pulgadas que hacen las veces de panel de control, un altavoz Hi-Fi de 10 vatios y ocho micrófonos omnidireccionales. Las conexiones exteriores incluyen una única HDMI IN, dos HDMI OUT, un puerto ethernet, una única conexión USB-C y varios puertos USB A. Se trata de una solución de conferencia completa y portátil con sistema operativo Android integrado y algoritmo de autoencuadre y seguimiento de IA. Kandao Meeting Ultra Standard se lanza al mismo tiempo que una versión sin pantalla e incluso más rentable.

360 4K AI ALL-IN-ONE CONFERENCE HOST WITH DUAL TOUCHSCREENS 360 4K AI ALL-IN-ONE CONFERENCE HOST

¿Por qué una cámara de conferencia AI de 360 grados?

Kandao Meeting Ultra y Ultra Standard tienen vistas de 360 grados para que se pueda capturar toda la sala de reuniones y se muestre a todos los asistentes locales por igual cuando se unen a reuniones híbridas. No es necesario que los participantes se apiñen alrededor de una sola cámara web. Pueden moverse por la sala mientras el algoritmo de IA de audio y vídeo de última generación los encuadra y enfoca automáticamente. Este enorme paso adelante ayuda a los asistentes a las reuniones a lograr una colaboración híbrida sin fisuras con características de hardware como CPU de 8 núcleos, GPU de 4 núcleos y NPU de 6 tops, lo que permite una transmisión estable, una detección precisa de la cara y la voz humanas y un seguimiento de baja latencia.

¿Por qué destacan Kandao Meeting Ultra y Ultra Standard?

Para resolver el problema de la cámara de conferencia en el centro de la mesa, donde los participantes giran la cabeza de forma poco natural hacia el televisor o la cámara web de la parte delantera de la sala, Kandao Meeting Ultra coloca dos pantallas FHD justo debajo de la cámara. Esto crea una colaboración cara a cara más natural al mostrar la reunión justo delante de ti mientras se muestra la cara frontal de los usuarios locales a los asistentes remotos. Los usuarios se han acostumbrado a la experiencia de una sola cámara web y un ordenador portátil, y hemos ampliado esta experiencia a varios participantes en una sala de reuniones o de conferencias.

Dos grandes mejoras en la calidad de imagen son el alto rango dinámico y la reducción de ruido. Kandao Meeting Ultra y Ultra Standard emiten vídeo 4K 30FPS HDR para evitar la sobreexposición en las conferencias cerca de ventanas e iluminar las zonas de sombra. Además del algoritmo de reducción de ruido incorporado, los rostros se pueden grabar y mostrar de forma vívida y clara. Los usuarios también pueden ajustar manualmente los valores de exposición en la configuración para iluminar los espacios oscuros o aclarar los entornos oscuros, con el fin de crear la iluminación ideal para las reuniones.

Para garantizar que todas las ideas se transmitan y escuchen correctamente, Kandao Meeting Ultra y Ultra Standard incorporan un sistema de audio full dúplex de alta calidad y un algoritmo de cancelación del ruido ambiente. Sin afectar a la claridad y calidad de las voces habladas, cancela los ruidos que distraen, como el tecleo, el claxon de los coches, las puertas que se abren y cierran y los clics de los bolígrafos, creando un entorno de reunión centrado.

Vista de conferencia flexible y personalizada

Hay tres modos de debate para encuadre de varios asistentes, enfoque del orador principal y visualización de todos los asistentes. El dispositivo puede reencuadrar automáticamente las vistas para capturar hasta ocho asistentes locales detectados. Al igual que los modelos anteriores de dispositivos de conferencia Kandao Meeting, los modelos Meeting Ultra y Ultra Standard tienen una panorámica en la parte superior para mostrar a todos los asistentes y ahora se actualizan para ofrecer la opción de eliminar este panorama.

Una característica especial, además del algoritmo de seguimiento de oradores AI, es la capacidad de controlar manualmente los ángulos de visión y la funcionalidad de zoom. Los usuarios pueden simplemente bloquear las vistas en su lugar (vista de galería o vista de orador con hasta 8 participantes mostrados simultáneamente), entonces tocar en marcos individuales para ajustar la vista y hacer zoom en los oradores para proporcionar una precisión aún mayor en el seguimiento de los oradores activos. El ángulo de visión panorámica de 360º también se puede ajustar y se pueden configurar zonas de ignorar para evitar el algoritmo de autoencuadre.

BYOD y uso compartido de pantallas

Tanto Kandao Meeting Ultra como Ultra standard son robustos sistemas de videoconferencia 360 que funcionan como dispositivos autónomos compatibles con cualquier plataforma de videoconferencia. Sin embargo, también pueden utilizarse como periféricos USB de ordenador para entornos Bring Your Own Device (BYOD). Puede utilizar un cable HDMI para compartir fácilmente su pantalla durante las reuniones o compartir a través de la duplicación de pantalla inalámbrica desde dispositivos iOS, dispositivos Mac OS, dispositivos Android o dispositivos con sistema Windows. Tener dos puertos HDMI OUT permite la conexión a dos pantallas externas creando más posibilidades para compartir en espacios más grandes. Los usuarios pueden conectar un cable USB-C a una fuente de alimentación o incluso utilizar un cable Ethernet para las capacidades Power over Ethernet, reduciendo el cableado en la sala.

Protección de datos y privacidad

Kandao Meeting Ultra y Ultra Standard priorizan la privacidad del usuario y la seguridad de los datos. Las direcciones IP o las ubicaciones nunca se almacenan y no dispone de API abierta para conectarse a fuentes externas. Dispone de una función de cierre de sesión de videoconferencia en un solo paso y de activación/desactivación de Bluetooth.

¿Cuál es el más adecuado para usted?

Kandao Meeting Ultra es la mejor opción para ser utilizado como un producto independiente, especialmente para salas de reuniones o pods de reuniones que actualmente no están habilitados para videollamadas, como tener una configuración completa con monitores, cámaras, micrófonos y altavoces.

Kandao Meeting Ultra Standard es mejor para quienes prefieren utilizarlo como USB periférico.

Con diseños innovadores y funciones avanzadas, Kandao Meeting Ultra y Kandao Meeting Ultra Standard representan el siguiente estándar de reuniones híbridas 360, proporcionando a los usuarios una experiencia de conferencia completa y envolvente. Kandao Meeting Ultra y Ultra Standard ya están disponibles para pedidos anticipados. Kandao celebrará una sesión de formación para fabricantes en Infocomm 2023, en el Orange County Convention Center de Orlando, Florida. El evento tendrá lugar de 2:30-4:30 PM el jueves 15 de junio en la sala W310AB. Únase a nosotros hoy mismo inscribiéndose en Infocomm aquí: bit.ly/Infocomm-MT46

Contacte con [email protected] para hacer su pedido hoy mismo u obtenga más información en nuestro sitio web:

https://www.kandaovr.com/kandao-meetingultra/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071619/360_4K_AI_ALL_IN_ONE_CONFERENCE_HOST_WITH_DUAL_TOUCHSCREENS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071620/360_4K_AI_ALL_IN_ONE_CONFERENCE_HOST.jpg

SOURCE Kandao Technology Co., Ltd.