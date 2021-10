KanDao Obsidian Pro remporte le prix Best 100 du Good Design Award 2021

Au total, 5 835 produits ont été évalués dans le cadre du prix. En remportant le prix Good Design Best 100, KanDao Obsidian Pro a rejoint une sélection de lauréats incluant des produits de sociétés technologiques bien connues.

Le jury a rendu hommage aux techniques sophistiquées et aux principes novateurs de KanDao, saluant « la disposition ingénieuse des composants internes, qui répartit le poids de façon équilibrée », « le SSD logé sous la poignée centrale », ainsi que les « huit objectifs fisheye à 195 degrés, qui sont disposés radialement autour de la poignée centrale de manière ordonnée et en bon équilibre. » La silhouette de l'Obsidian Pro, elle aussi, s'est attirée des louanges. Combinant une « technologie de forgeage de précision » avec un « traitement de surface délicat », l'Obsidian Pro arbore un « design de grande qualité à la hauteur de sa capacité à filmer en 12K et en 3D, à 30 images par secondes. » En outre, ses caractéristiques exceptionnelles ont été très bien reçues par les juges d'autres secteurs : selon eux, la caméra est « un produit extraordinaire qui a fait fureur dans le secteur de l'équipement optique, qui est dominé par les fabricants nationaux établis ».

Une caméra cinématique 3D RV 12K remarquable

Le lancement du KanDao Obsidian Pro, première caméra 3D panoramique pouvant atteindre une résolution de 12K à 30 images par secondes, peut être considéré comme une percée dans l'industrie de la réalité virtuelle. L'intégration de huit objectifs 6K F/2,8 dans une conception optique à 14 éléments et 10 groupes joue un rôle essentiel pour garantir une image de qualité cinématographique. De plus, la plage dynamique à 14 arrêts permet une transition en douceur entre l'ombre et la lumière.

Objectifs fisheye à 195 degrés et diffusion panoramique 8K en direct

KanDao a tiré parti de sa technologie de forgeage de précision et de sa technique avancée de traitement de surface pour créer un design attrayant et élégant. Les objectifs fisheye à 195 degrés garantissent une image de qualité, tandis que la structure à huit objectifs permet à la caméra de couvrir chaque angle avec trois objectifs, offrant un champ de capture pouvant atteindre 300 %. De plus, la caméra est capable, grâce à son processeur, d'assembler huit vidéos en temps réel et de diffuser en direct une vidéo panoramique 8k.

Ouverture électronique et réglage de focalisation

L'Obsidian Pro est la première caméra panoramique équipée d'objectifs à ouverture réglable. De F/2,8 à F/16, elle dispose de 16 arrêts d'exposition réglable pour un contrôle précis sur la profondeur de champ. Offrant deux options de distance de mise au point sélectionnables, « Near » et « Normal », la caméra répond aux différentes exigences de focalisation pour une ouverture maximale.

En parallèle, le produit phare de la gamme de caméras de réunion de KanDao, KanDao Meeting Pro, a également remporté un Good Design Award 2021. KanDao Meeting Pro est une caméra panoramique intégrée quatre en un offrant une expérience immersive de réunion à distance. À ce jour, la technologie KanDao a reçu quatre grands prix internationaux de design industriel (Reddot, iF, IDEA et G-Mark), et KanDao Meeting Pro a réalisé l'exploit de remporter chacun de ces quatre prix.

Le Good Design Award récompense l'excellence en matière de conception professionnelle et de finesse technique, tout en soulignant l'impact de la conception sur le succès de l'entreprise. C'est pourquoi nous continuerons à produire des produits d'imagerie de pointe et de qualité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur:

https://www.kandaovr.com/Obsidian-Pro/

https://www.kandaovr.com/kandao-meetingpro/

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1666760/2021_Good_Design_Award_Best100_Winners.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1666761/Kandao_Obsidian_Pro_Won_Good_Design_Award.jpg

