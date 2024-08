Kandao Technology présente la première caméra 360° portable 8K HDR 10 bits au monde, la QooCam 3 Ultra

SHENZHEN, Chine, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, un innovateur de premier plan dans les solutions d'imagerie VR panoramique 3D, est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle caméra 360° phare, la QooCam 3 Ultra. Cette caméra de pointe est la première caméra 360° portable au monde à offrir un enregistrement vidéo 8K HDR 10 bits, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de technologie d'imagerie panoramique grand public.

QooCam 3 Ultra Key Features

Après la sortie révolutionnaire de la QooCam 8K en 2019, Kandao Technology continue de redéfinir les limites de l'imagerie avec la QooCam 3 Ultra. Ce dernier modèle améliore tous les aspects de son prédécesseur, offrant une expérience d'imagerie inégalée. La QooCam 3 Ultra prend en charge l'enregistrement de vidéos panoramiques en ultra-haute définition 8K 30fps et 5,7K 60fps, capture des photos panoramiques de 96 mégapixels et introduit la prise en charge de la vidéo HLG 10 bits. Elle inclut également des fonctions avancées telles que "Dynamic Range Boost" et "Single-Lens Mode", ainsi qu'un GPS intégré et une capacité de stockage de 128 Go, permettant aux utilisateurs de créer facilement des contenus panoramiques de haute qualité.

Une nouvelle norme pour l'imagerie panoramique 8K

La QooCam 3 Ultra établit une nouvelle référence avec ses impressionnantes capacités d'imagerie. Dotée d'un puissant capteur 1/1,7" et d'une ouverture F1.6, elle excelle dans les conditions de faible luminosité, offrant des images lumineuses, claires et détaillées même dans les environnements peu éclairés. La caméra peut enregistrer des vidéos panoramiques 8K/30fps, ce qui garantit la netteté et les détails de chaque image. Grâce à la technologie de suréchantillonnage 8K, elle prend également en charge l'enregistrement vidéo à haute fréquence d'images 5,7K/60fps, ce qui permet d'obtenir des séquences dynamiques et fluides. De plus, la QooCam 3 Ultra propose un enregistrement au ralenti à 120 images par seconde pour capturer des moments fugaces avec clarté.

Pour la photographie, la QooCam 3 Ultra permet des photos panoramiques de 96 mégapixels, utilisant les algorithmes propriétaires DNG8 et Raw+ de Kandao Tech pour capturer et reproduire les détails complexes de l'image, rendant l'imagerie professionnelle plus pratique et plus efficace.

Création HDR full-path

La QooCam 3 Ultra introduit l'enregistrement vidéo 8K HDR avec une gamme de couleurs BT 2020 10 bits, capturant plus d'un milliard de couleurs pour une profondeur de couleur plus riche et une représentation plus précise du monde réel. Ce traitement des couleurs full-path 10 bits, de la capture au stockage et à l'édition, constitue une avancée significative dans le domaine des caméras 360° grand public et établit une nouvelle norme en matière d'imagerie panoramique.

L'appareil photo est doté d'un mode "Dynamic Range Boost", qui permet aux utilisateurs d'étendre la plage dynamique jusqu'à deux diaphragmes et de capturer des photos DNG 14 bits pour des transitions lumineuses fluides et naturelles. Cette capacité garantit une conservation élevée des détails dans les hautes lumières et les ombres, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Polyvalente et robuste : La caméra d'action ultime

La QooCam 3 Ultra passe facilement en mode de prise de vue à objectif unique pour divers scénarios créatifs tels que les blogues vidéo et les sports. Elle intègre la technologie de stabilisation SuperSteady pour offrir des images stables et fluides lors d'activités rapides comme le cyclisme et le ski. La fonction "Invisible Selfie Stick" permet aux utilisateurs d'obtenir des perspectives dynamiques de type plan de suivi et drone. De plus, la QooCam 3 Ultra est certifiée IP68 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau, ce qui la rend résistante aux conditions météorologiques et environnementales difficiles. Grâce à sa batterie de 2280 mAh plus durable et à sa conception de batterie remplaçable, les utilisateurs peuvent profiter de sessions de prise de vue prolongées sans se soucier de la consommation d'énergie.

Audio amélioré et fonctions conviviales

La QooCam 3 Ultra brille également dans l'enregistrement audio avec quatre microphones directionnels pour un son spatial immersif et prend en charge des périphériques tels que les microphones Bluetooth et les équipements audio professionnels. Son écran tactile de 2,19 pouces permet aux utilisateurs de régler facilement les paramètres, de passer d'un mode à l'autre et de prévisualiser les enregistrements. Les utilisateurs peuvent également profiter de fonctions telles que l'enregistrement en boucle, la photographie en accéléré, la prise de vue à intervalles et l'exposition longue.

La caméra s'intègre parfaitement à l'application QooCam 3 et à QooCam Studio 2.0 pour une édition panoramique efficace et une exportation de haute qualité. Le module GPS intégré marque les images avec des données de localisation précises, améliorant ainsi le flux de travail des photographes de voyage VR et des créateurs Google Street View. Les prochaines mises à jour du micrologiciel introduiront des fonctions d'assemblage sur la caméra et de diffusion en direct.

La QooCam 3 Ultra combine une technologie d'imagerie de pointe avec une superbe précision des couleurs pour préserver et mettre en valeur chaque moment authentique. Elle constitue un outil exceptionnel pour les créateurs amateurs comme professionnels, notamment les passionnés de réalité virtuelle, les photographes immobiliers et bien d'autres, leur permettant de créer des histoires visuelles uniques et percutantes.

Technologie Kandao

Fondée en 2016, Kandao est la première entreprise chinoise récompensée par le prix CES Best of Innovation dans la catégorie imagerie numérique, et la première entreprise dont la caméra 3D VR 12K est utilisée pour la diffusion en direct en VR 8K.

