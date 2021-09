Kandao Technology stellt die Kandao Meeting S vor, eine eigenständige 180°-Videokonferenzkamera mit Ultra-Weitwinkel

Eine großartige Videokonferenz ist ohne ein perfektes Bild, einen hervorragenden Ton und ein professionelles Mikrofon nicht möglich. Ausgestattet mit einem 195-Grad-Objektiv deckt dieses Produkt den gesamten Besprechungsraum vollständig ab und liefert ein verzerrungsfreies Endbild in einer 180-Grad-Ansicht. Die Kombination aus einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem KI-Lokalisierungsalgorithmus ist zwar nicht bahnbrechend, verbessert aber zweifelsohne das Erlebnis von Videokonferenzen um ein Vielfaches. Der KI-Algorithmus wurde bei Kandao Meeting S verbessert, um die sprechende Person in Echtzeit zu lokalisieren und zu verfolgen, was als Meeting AI 3.0 bezeichnet wird.

Verschiedene Modi, View-Lock- und Zoom-Funktionen sorgen dafür, dass die Videokonferenzen immer richtig funktionieren. Der Ein-Personen-Modus, in dem nur die Sprecherin oder der Sprecher hervorgehoben werden kann, ist die beste Wahl für die Präsentation. Im Zwei-Teilnehmer-Modus werden zwei Teilnehmer in zwei Rechtecken angezeigt, während der aktive Sprecher hervorgehoben wird. Im Modus „Mehrere Teilnehmer" werden fünf Teilnehmer angezeigt und die sprechende Person wird im Hauptrechteck hervorgehoben und angezeigt. Der Ultrabreitbildmodus zeigt das gesamte 180-Grad-Sichtfeld, so dass kein Detail ausgelassen wird.

Dank des Vollduplex-Designs kann sich jeder in Echtzeit an der Unterhaltung beteiligen. Acht professionelle Mikrofone und intelligente Algorithmen ermöglichen präzises Beamforming, Rauschunterdrückung und Echoauslöschung. Das Premium-Audiosystem besteht aus einem Array mit acht Mikrofonen und acht Lautsprechern, die eine Reichweite von bis zu fünf Metern haben.

Sieht aus wie ein Astronaut

Kandao Meeting S hat ein silber-weißes Design im Astronauten-Look mit einer runden Kamera und einer weißen Linsenabdeckung auf der Oberseite. Das Gehäuse des Kandao Meeting S besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist von einem SPCC-Metallgitter umgeben. Durch die Verwendung von weißem, seidenmattem Lackspray werden Textur und Farbe des Kandao Meeting S optimiert. Zusätzlich zur Verbesserung des Tragekomforts ist dieses Design auch rutschfest und schweißresistent.

Stilvoll und tragbar

Kandao Meeting S ist zu Hause, auf einer Geschäftsreise oder im Büro immer einfach einzurichten. Der Standalone-Modus des Geräts ist der Schlüssel, der es hervorragend und tragbar macht. Es wird kein externer Computer benötigt, auf dem Videokonferenzsoftware installiert und ausgeführt werden kann. Der Anschluss von Kandao Meeting S an einen Bildschirm über ein HDMI-Kabel ist das Einzige, was vor einem erfolgreichen Videomeeting getan werden muss. Außerdem wird das System mit einer Fernbedienung ausgeliefert, was die Interaktion und Steuerung erheblich erleichtert.

Videokonferenzen gewinnen mehr denn je an Bedeutung. Sie sind zu einem unverzichtbaren Weg für effizientes Arbeiten und zwischenmenschliche Kommunikation geworden. Die Einführung von Kandao Meeting S ist zweifellos ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem qualitativ hochwertigen Videokonferenzerlebnis.

