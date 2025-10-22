Kasachstan zählt zu den besten Tennisnationen der Welt, da die ITF ihr Stimmrecht erhöht

Der International Tennis Federation (ITF) hat die Anzahl der Stimmen für Kasachstan von sieben auf neun erhöht

Damit gehört Kasachstan neben Italien, Spanien, Kanada, der Schweiz, China und Japan zur zweithöchsten Mitgliederstufe der ITF.

Die Entscheidung, die von 91 % der Delegierten unterstützt wurde, spiegelt den Erfolg Kasachstans bei der Entwicklung des Tennissports und der Teilnahme an der Veranstaltung wider.

ASTANA, Kasachstan, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Kazakhstan Tennis Federation (KTF) gibt bekannt, dass Kasachstan nach der Entscheidung des International Tennis Federation (ITF), das Stimmrecht des Landes bei der Jahreshauptversammlung (AGM) von sieben auf neun Stimmen zu erhöhen, als eine der besten Tennisnationen der Welt anerkannt wurde. Mit dieser Entscheidung, die von 91 % der Delegierten aus 200 nationalen Verbänden unterstützt wurde, steigt Kasachstan in die zweithöchste der sechs ITF-Mitgliedsstufen auf, neben führenden Tennisländern wie Italien, Tschechien, Kanada, Spanien, Schweden, Schweiz, China und Japan.

Photo Credit: Kazakhstan Tennis Federation

Bulat Utemuratov, Präsident des kasachischen Tennisverbands, sagte:

"Die internationale Versammlung der nationalen Tennisverbände hat Kasachstans Stimmen auf der Grundlage einer unabhängigen Bewertung der Tennisentwicklung in unserem Land, unserer Juniorenergebnisse, der Ergebnisse der A-Nationalmannschaft, der Teilnehmerzahl und der Infrastruktur erhöht. Kasachstan ist zu Recht in die Riege der stärksten Tennismächte der Welt aufgestiegen.

Die Entscheidung der ITF spiegelt einen nachhaltigen, systemweiten Fortschritt im kasachischen Tennis-Ökosystem wider. Heute trainieren und messen sich landesweit mehr als 17 500 Kinder regelmäßig. Jedes Jahr werden über 250 Turniere im Land ausgetragen, darunter mehr als 40 internationale Veranstaltungen, und es wird kontinuierlich in integrative Sportarten wie Rollstuhltennis investiert. Die Nationalmannschaften treten regelmäßig im Davis Cup und im Billie Jean King Cup an, und Kasachstan stellt Weltklasseeinrichtungen zur Verfügung und ist Gastgeber von Veranstaltungen, die sowohl die Leistung der Elite als auch die des Breitensports fördern.

Mit der Erhöhung auf neun Stimmen gehört Kasachstan nun zu einer ausgewählten Gruppe von rund 15 Ländern auf der zweithöchsten Einflussstufe der ITF. Die Stimmverteilung bestimmt den formalen Einfluss der einzelnen Verbände auf die globale Tennisentwicklung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802625/KTF_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883640/5576784/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg