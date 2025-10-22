Le Kazakhstan est reconnu comme l'une des meilleures nations de tennis au monde, l'ITF augmentant son pouvoir de vote

La International Tennis Federation (ITF) a augmenté le nombre de voix du Kazakhstan de sept à neuf.

ASTANA, Kazakhstan, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Kazakhstan Tennis Federation (KTF) annonce que le Kazakhstan a été reconnu parmi les meilleures nations de tennis du monde suite à la décision de la International Tennis Federation (ITF) d'augmenter le nombre de voix du pays de sept à neuf lors de son Assemblée Générale Annuelle (AGA). La décision, soutenue par 91% des délégués représentant 200 fédérations nationales, élève Kazakhstan au deuxième plus haut niveau des six niveaux d'adhésion de l'ITF, aux côtés de pays leaders du tennis tels que l'Italie, la Tchéquie, le Canada, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Chine et le Japon.

Photo Credit: Kazakhstan Tennis Federation

Bulat Utemuratov, président de la Kazakhstan Tennis Federation, a déclaré :

"L'assemblée internationale des fédérations nationales de tennis a augmenté le nombre de voix du Kazakhstan sur la base d'une évaluation indépendante du développement du tennis dans notre pays, de nos résultats chez les juniors, des résultats de l'équipe nationale senior, de la base de participation et de l'infrastructure. Le Kazakhstan a légitimement rejoint les rangs des plus grandes puissances mondiales en matière de tennis.

La décision de l'ITF reflète les progrès soutenus, à l'échelle du système, de l'écosystème du tennis au Kazakhstan. Aujourd'hui, plus de 17 500 enfants s'entraînent régulièrement et participent à des compétitions dans tout le pays. Plus de 250 tournois sont organisés dans le pays chaque année, dont plus de 40 événements internationaux, et des investissements continus sont réalisés dans des parcours inclusifs tels que le tennis en fauteuil roulant. Les équipes nationales participent régulièrement à la Coupe Davis et à la Coupe Billie Jean King, et le Kazakhstan fournit des installations de classe mondiale et accueille des événements qui renforcent les performances de l'élite et de la base.

En passant à neuf voix, Kazakhstan fait désormais partie d'un groupe restreint d'environ 15 pays au deuxième niveau d'influence le plus élevé de l'ITF. L'attribution des droits de vote détermine l'influence formelle de chaque fédération sur le développement du tennis mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802625/KTF_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883640/5576784/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg