Kat Von D Beauty presenta la primera colección de belleza para cejas de ultra larga duración en tres fórmulas innovadoras - ¡y es 100% vegana!

El gel para cejas de larga duración 24-Hour Super Brow, el polvo de profundidad para cejas Brow Struck, el lápiz de precisión para cejas Signature Brow, la brocha para gel para cejas #70 y la brocha para polvo para cejas #75 de la línea de belleza Kat Von D están disponibles en México en el verano de 2018 en Sephora y Katvondbeauty.com.

Las cejas son exclusivamente personales. Para crear sus propias cejas características y audaces, Kat usó el delineador Tattoo Liner por años, porque no podía encontrar un producto que le fiera el color de alta intensidad y la larga duración a prueba de agua que deseaba. Ahora, ella ha sobrepasado los límites de la innovación para crear la colección para cejas definitiva para ella… ¡y para todas! En un posteo de avance en Instagram, Kat Von D elogió: "¡¿Están listas para EL MEJOR producto con una larga duración a prueba de balas de la historia?!"

Gel para cejas de larga duración 24-Hour Super Brow de Kat Von D

Este liviano gel a prueba de agua proporciona cejas de alto impacto, que no se mueven ni se corren, y que no se quita hasta que usted quiera que lo haga. Esta fórmula a prueba de transpiración es el mejor producto para cejas para las actividades más intensas – ¡Kat incluso probó su poder indeleble en una clase de fitness súper sudorosa! Super Brow viene en 7 tonos neutrales de cejas, 7 colores arco iris, más "White Out" y "Bleach", lo que hace un total de 16 tonos sin precedentes que pueden combinarse para crear más de 100 colores para todos y cada uno de los colores de pelo.

Aplique el gel para cejas de larga duración 24-Hour Super Brow con la nueva brocha para gel para cejas Beauty #70 de Kat Von D . Las cerdas firmes y en ángulo de la brocha están hechas de fibras sintéticas de la mayor calidad, que permiten pinceladas sin esfuerzo y con un control extremo. El mango ahusado de la brocha sirve también como una espátula de mezclado, para que crear combinaciones de colores sea muy sencillo.

Polvo de profundidad para cejas Brow Struck de Kat Von D

Cree cejas de aspecto perfectamente natural con Brow Struck: un exclusivo polvo semimetálico en 3D que imita el lustre natural del pelo real para lograr una dimensión y volumen totalmente auténticos. Esta fórmula 2 en 1 híbrida de base y polvo es el primer polvo para cejas que ofrece cejas resistentes al agua y que no se corren por hasta 12 horas. Use uno de los siete colores en la tonalidad de las cejas para rellenar y emparejar al instante su forma, para lograr unas cejas perfectamente pobladas y balanceadas que se ven estupendas ante la cámara y en la vida real.

Aplique este polvo de alta pigmentación y larga duración con la brocha para polvo para cejas #75 de Kat von D . La brocha tiene un exclusivo diseño de peine que va depositando e incorporando el polvo a medida que arregla el pelo de las cejas.

Lápiz de precisión para cejas Signature Brow de Kat Von D

Este lápiz ultra delgado presenta la primera punta oval de 1 x 1,5 mm de la historia, para lograr un aspecto de "microblading" que usted controla. El lápiz Signature Brow se caracteriza por la precisión, y es perfecto para dibujar líneas finas y pinceladas como pelos con un control de artista en cualquier ángulo. La fórmula de larga duración y resistente a quiebres es extra firme, pero se ablanda en contacto con los aceites naturales del pelo de las cejas para un resultado acumulable, de modo que puede poner capas de color con confianza para lograr cualquier look personalizado en sus cejas. El cepillito redondo incorporado en cada uno de los 7 colores en la tonalidad de las cejas le permite arreglar e mezclar con facilidad.

Consejos para cejas de Kat Von D

Cualquier ceja brilla con estos consejos de la artista del colectivo artístico de Kat Von D Leah Carmichael (@iamleah).

CEJAS SÚPER DEFINIDAS Y ESCULPIDAS

"Para lograr la ceja perfecta, empiece siempre por el arco. Yo usé el gel de larga duración para cejas 24-Hour Super Brow en Graphite y la brocha para gel #70, y estiré en el extremo externo de la ceja para elongar la forma. Luego repetí ese paso en la parte superior de la ceja, rellenándola y utilizando el producto remanente en la punta de la brocha para que el frente imite los trazos del pelo".

CEJA TUPIDA

"Para lograr fácilmente una ceja tupida, usé el polvo para profundidad Brow Struck en Blonde y la brocha para polvo para cejas #75. El polvo es ideal que quienes tienen cejas poco pobladas, ya que la fórmula tiene un brillo ligero que brinda un aspecto natural. Me gusta terminar con un cepillito redondo para darle un acabado más esponjoso".

CEJAS CON EFECTO DE MICROBLADING

"El lápiz de precisión Signature Brow ha sido hecho para crear cejas definidas. Seleccioné el color Medium Brown y usé pinceladas cortas para acumular el color en capas delgadas. La punta súper precisa y la fórmula de alta pigmentación implican que puedes lograr las pinceladas de aspecto más natural en las cejas para alcanzar un aspecto preciso y definido. Un poco llega muy lejos".

CEJAS COLOREADAS

"¡No les tengas miedo a las cejas coloreadas! La versatilidad de los tonos del gel de larga duración para cejas 24-Hour Super Brow es genial para la creatividad. Por ejemplo, el tono Scarlet mezclado con cualquiera de los tonos castaños te permite personalizar la perfecta tonalidad caoba, y Bleach crea las cejas decoloradas más rápidas y sin compromiso en la historia. Para crear este look divertido y colorido usé la tonalidad Scarlet sola".

¡#Vegana! La pasión de Kat por los animales significa que todos los productos son 100% "Cruelty Free Forever", nunca testeados en animales. La colección para cejas de Kat Von D es 100% vegana. Comparte tus looks y encuentra más inspiración en KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #KVDBrows

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY: LARGA DURACIÓN. ALTA PIGMENTACIÓN. COBERTURA TOTAL.

La línea Kat Von D Beauty fue creada y lanzada en 2008. Inspirada por las tintas de su mundialmente famoso estudio de tatuajes, High Voltage Tattoo, Kat creó una marca de maquillaje imparable y adorado, que se especializa en productos de belleza de larga duración, alta pigmentación y cobertura total que la empoderan para liberar a su artista interno.

En su incesante búsqueda por crear los productos de belleza más perfectos que haya imaginado, Kat Von D prueba y usa todo lo que fabrica, tomando una incesante inspiración de su experiencia como artista, tatuadora, música, activista de los derechos de los animales, líder de medios sociales y creadora. Elogiada y valorada por su arte, autenticidad, innovación y obsesión por la calidad, Kat Von D es una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento en la industria.

Como apasionada activista por los derechos de los animales, Kat Von D ha asumido el compromiso de garantizar productos de belleza 100% Cruelty Free y maquillaje 100% vegano en su línea. En reconocimiento de su trabajo, Kat recibió el Premio a la Celebridad Defensora de los Animales de la Conferencia Nacional por los Derechos de los Animales, y fue designada Celebridad Vegana del Año en 2017. Kat Von D Beauty ha recibido dos veces el premio a la Mejor Compañía de Cosméticos sin Pruebas en Animales otorgado por peta2 en sus Premios Anuales Libby.

Kat Von D Beauty se distribuye en 35 países de América del Norte, Latinoamérica, Europa, el Sudeste asiático, Medio Oriente, Escandinavia, el Reino Unido e Irlanda -- exclusivamente en SEPHORA, Naimies, Debenhams y www.katvondbeauty.com.

ACERCA DE KENDO

Con sede en San Francisco, CA, KENDO crea o adquiere marcas de belleza, y se concentra en convertirla en puntales globales. Su cartera está compuesta por Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLE HENRIKSEN, BITE Beauty y Fenty Beauty by Rihanna. El nombre KENDO es un juego con la frase "can do", "puedo hacer". Lo que caracteriza a KENDO es su dedicación a la calidad del producto, la innovación y el relato auténtico. Las marcas de la cartera de KENDO se distribuyen en 35 países de todo el mundo.

