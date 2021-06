Kavalan bliver tredobbelt vinder af "Distillery of the Year" i San Francisco

Kavalan vandt også "Best Other Single Malt" for Kavalans Solist Oloroso Sherry.

Mr Lee, der er CEO for Kavalan, fortalte, at Kavalan slog sin egen rekord for antallet af sejre i San Francisco i år med 11 Double Golds og 6 Golds.

Double Gold anses for at være "blandt de fineste produkter i verden", og tildeles, når alle dommerne enstemmigt giver Gold.

"Vi prøver altid at forbedre vores smag og kvalitet, og derfor er jeg taknemmelig for, at have fået dommernes anerkendelse herfor i San Francisco. Vi fortsætter med at arbejde hårdt, og det er en stor ære igen at blive udnævnt til Distillery of the Year", fortalte Mr Lee.

Best Other Single Malt Whisky

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

DOUBLE GOLD MEDAL

Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 1 Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

GOLD MEDAL

Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Om Kavalans destillerier

Kavalan Distillery i Yilan-amtet har været pionerer inden for kunsten at lave single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der lagres i intens fugtighed og varme, bruger smeltevand fra Snow Mountain, og dens smag styrkes af briser fra såvel hav som bjergland. Alt dette smelter sammen og skaber den enestående cremethed, der er karakteristisk for Kavalan. Vi bærer Yilan-amtets gamle navn, og vores destilleri hviler på 40 års erfaring med produktion af drikkevarer hos vores ejer, King Car-koncernen. Vi har opnået flere end 500 guldmedaljer eller højere i branchens hårdeste konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

