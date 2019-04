Kavalan ganha prêmios 'Auge na Categoria' nas primeiras competições de 2019

O Vinho Barrique Cask Strength, vendido sob a designação de série "Cask Strength" apenas nos Estados Unidos e sob a designação* "Solist" no resto do mundo, recebeu o prêmio "Platina" da SFWSC. Essa é a medalha mais importante concedida apenas aos destilados que tenham sido premiados com um "Ouro Duplo" em três competições consecutivas.

De acordo com um representante da SFWSC: "A medalha Platina significa que o destilado atingiu o auge da conquista em sua categoria!".

Platina:

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Ouro Duplo:

Kavalan Classic Single Malt

Kavalan Vinho Barrique Cask Strength*

Kavalan Reserve Peaty Cask Single Cask Strength*

Ouro

Kavalan ex-Bourbon Single Cask Strength*

Kavalan Oloroso Sherry Single Cask Strength*

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Podium

Kavalan Reserve Rum Cask Single Cask Strength*

Kavalan Distillery Select

Malt Maniacs Awards (MMA) (Prêmio Loucos por Malte)

Na premiação MMA, a Kavalan foi nomeada a vencedora em todas as categorias qualificadas do programa. Os juízes escolheram o Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask e o Kavalan Port Cask como os dois "Vencedores Excepcionais" da MMA.

Tim Puett, o juiz dos Estados Unidos na MMA disse que o Solist* Sherry Cask da Kavalan é "um sherry tradicional, com o sabor dos antigos whiskies de Speyside".

De acordo com Olivier Humbrecht da França: "É um sherry escuro e doce. Equilibrado. Sensacional, com refinamento tradicional. Fabuloso".

Krishna Nukala da Índia disse: "É intenso, clássico, com um aroma complexo... extremamente doce e espesso…brilhantemente doce e com um gosto duradouro de sherry ".

Patrick Brossard, o organizador da MMA afirmou: "Como nas edições anteriores, a Kavalan venceu novamente, mesmo com algumas alterações de juízes. Isso destaca a qualidade excelente dos Solist* single casks (provenientes de um só barril)".

Vencedores Excepcionais

Kavalan Solist* Port Cask

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

Categoria Ultra Superior

Kavalan Solist* Moscatel Sherry Cask

Categoria Superior

Kavalan Solist* Oloroso Sherry Cask

World Gin Awards (WGA) (Prêmio Mundial de Gins)

Ouro

Kavalan Gin

*A premiada série* "Solist" da Kavalan é comercializada sob a designação de séries "Cask Strength" no mercado dos EUA apenas por razões de marca comercial.

Sobre a Destilaria Kavalan

A Destilaria Kavalan no condado de Yilan é a pioneira da arte do whisky single malt em Taiwan desde 2005. Nosso whisky, envelhecido em umidade e calor intensos, utiliza as águas do degelo da Snow Mountain e as brisas da montanha e do mar refrescante, cuja combinação cria a cremosidade exclusiva da Kavalan. O nome Kavalan origina-se do antigo nome do condado de Yilan e é respaldado por cerca de 40 anos de fabricação de bebidas sob a empresa matriz, King Car Group. Ganhamos acima de 320 prêmios ouro e outros mais renomados nos concursos mais competitivos da indústria, estando disponível em mais de 70 países. Para mais informações acesse www.kavalanwhisky.com .

Contato para a mídia

Kellie Du

886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

