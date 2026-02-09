Kayou étend son écosystème pan-divertissement en Europe: partenariats et stratégie locale

NUREMBERG, Allemagne, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Kayou fait son entrée officielle sur le marché européen à l'occasion du salon Spielwarenmesse 2026, marquant le lancement complet de sa stratégie européenne. Acteur incontournable de l'industrie pan-divertissement en Chine, la participation de Kayou représente non seulement une implantation commerciale, mais aussi une occasion stratégique de présenter à ses partenaires européens son écosystème produit intégré et ses capacités de collaboration opérationnelle.

Kayou at Spielwarenmesse 2026

Un acteur chinois de référence qui redéfinit les objets de collection à l'échelle mondiale

Fondée en 2011 en Chine, Kayou est devenue une entreprise de premier plan dans le domaine des cartes à collectionner, de la papeterie et des jouets. Elle gère près de 100 licences et propriétés intellectuelles exclusives, avec plus de 400 références produits distribuées à des millions de consommateurs dans le monde. Après son expansion réussie en Asie et aux États-Unis, l'Europe constitue désormais la prochaine étape stratégique. Par la réinterprétation du design, le lancement de nouvelles éditions et des visuels distinctifs, Kayou prolonge la durée de vie de ses IP tout en répondant aux tendances culturelles grâce à des séries inédites lancées chaque trimestre.

Une implantation locale adaptée à la diversité du marché européen

Le marché européen se distingue par une grande diversité culturelle et des habitudes de consommation variées. Kayou adopte une approche « vision globale, mise en œuvre locale », en mettant en place des hubs logistiques régionaux et des équipes dédiées, et en encourageant les partenariats avec des distributeurs et détaillants locaux. L'entreprise propose un accompagnement complet, allant de l'adaptation linguistique des produits à la gestion des stocks et au marketing ciblé, afin d'aider ses partenaires à toucher efficacement les communautés de fans.

Spielwarenmesse : des produits phares pour l'Europe

Le salon présente les nouvelles cartes à collectionner issues d'univers tels que My Little Pony, NARUTO et tokidoki – premières références destinées au marché européen – ainsi que d'autres catégories de produits comme la papeterie, les peluches, les objets, les figurines et des articles innovants venus de Chine, tels que les cadres K-frame et les bulles mini-scène. L'agencement interactif du stand de Kayou illustre la transformation des licences, du contenu numérique vers les produits physiques.

KAYOU a également présenté lors de ce salon ses poupées articulées originales Kolorful Ball-joint Doll et NeZha 2 Mechanic-joint Doll, toutes deux originaires de Chine, illustrant ainsi l'expansion stratégique de KAYOU sur le marché des figurines de collection.

Une croissance collaborative sur les marchés clés

Dans un premier temps, Kayou concentrera son développement sur l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, en s'appuyant sur des modèles de partenariat flexibles : accords de distribution, fourniture pour le commerce de détail, éditions co-marquées et campagnes de marketing conjointes. Le Directeur commercial international a déclaré: « Nous sommes impatients de partager nos ressources IP, nos capacités logistiques et notre expertise communautaire pour bâtir des marques de divertissement ancrées dans les cultures locales. »

À propos de Kayou

Kayou est un leader des produits pan-divertissement, figurant dans le classement Hurun Global Unicorn Index 2025. L'entreprise construit un écosystème multi-dimensionnel basé sur l'alliance du contenu, des produits et des communautés, offrant des expériences immersives tout en soutenant la croissance de ses partenaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888766/Image.jpg