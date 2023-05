Kazajstán celebra el Mes Mundial de Concienciación sobre el Autismo - Bulat Utemuratov Foundation

La Bulat Utemuratov Foundation celebró el Mes de Concienciación sobre el Autismo en Kazajstán con una innovadora campaña de comunicación híbrida

ALMATY, Kazajstán, 5 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation celebró el Mes de Concienciación sobre el Autismo en Kazajstán con una innovadora campaña de comunicación híbrida y un inspirador nivel de compromiso. Desde paneles digitales en la calle hasta exposiciones fotográficas en espacios públicos y otros actos originales, la Fundación contribuyó al esfuerzo mundial de concienciación sobre el autismo.

"En 2022, había 12.087 niños diagnosticados de trastorno del espectro autista en Kazajstán. Al igual que las personas sin diagnóstico, las personas con TEA tienen puntos fuertes, puntos débiles y talentos únicos. Nuestra misión es ayudarles a cultivar y gestionar esas cualidades para que puedan participar activamente en la sociedad y llevar una vida plena", declaró el Dr. Almaz Sharman, presidente del Patronato de la Bulat Utemuratov Foundation.

La Fundación inició su campaña de concienciación sobre el autismo inaugurando su 12º y mayor centro de autismo en Astana, que tendrá capacidad para acoger a 900 niños al año. Los centros de autismo Asyl Miras ofrecen programas de intervención temprana para niños autistas de hasta 18 años. Más de 15.000 niños han recibido ayuda en el marco del programa desde 2015.

Además, la Bulat Utemuratov Foundation organizó una exposición fotográfica en un centro comercial de Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, para ofrecer a los visitantes una visión más cercana de la vida de los niños con TEA. La Fundación también se asoció con la empresa de innovación urbana Citix para instalar en las calles de Almaty y Astana pizarras inteligentes con información sobre los síntomas del autismo y consejos para los padres.

En Internet, la Fundación realizó una serie de entrevistas con expertos en autismo que se publicaron en las redes sociales, desmontando mitos sobre el autismo y compartiendo formas en que la sociedad puede ser más inclusiva.

Con el objetivo de concienciar sobre el autismo y promover una cultura inclusiva, la Fundación organiza anualmente la conferencia internacional "Autism. The World of Opportunities" en Almaty. En 2022, expertos de renombre mundial como Connie Kasari y Stephen Shore participaron en la conferencia. En abril de 2023, la Fundación compartió su experiencia en la aplicación de prácticas basadas en pruebas en centros de autismo de Kazajstán en la Conferencia Internacional sobre Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo (ICAN) celebrada en Dubai. Para avanzar en el conocimiento global sobre el autismo, la Fundación también apoyó este año la Reunión anual de INSAR (International Society for Autism Research) en Estocolmo.

