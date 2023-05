Le Kazakhstan a célébré le Mois mondial de la sensibilisation à l'autisme - Fondation Bulat Utemuratov

La Fondation Bulat Utemuratov a célébré le Mois de sensibilisation à l'autisme au Kazakhstan avec une campagne de communication hybride innovante.

ALMATY, Kazakhstan, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Bulat Utemuratov a célébré le Mois mondial de la sensibilisation à l'autisme au Kazakhstan avec une campagne de communication hybride innovante et un niveau d'engagement inspirant. Que ce soit avec des panneaux d'affichage de rue numériques, des expositions de photos dans les espaces publics et d'autres événements originaux, la Fondation a contribué à l'effort mondial de sensibilisation à l'autisme.

Bulat Utemuratov Foundation

« En 2022, 12 087 enfants ont reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique au Kazakhstan. Comme les personnes sans diagnostic, les personnes atteintes de TSA ont des forces, des faiblesses et des talents uniques. Notre mission est de les aider à cultiver et à gérer ces qualités afin qu'elles puissent participer activement à la société et mener une vie épanouissante », a déclaré Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la Fondation Bulat Utemuratov.

La Fondation a lancé sa campagne de sensibilisation à l'autisme en inaugurant son 12e et plus grand centre de l'autisme à Astana, qui pourra accueillir 900 enfants par an. Les centres d'autisme « Asyl Miras » offrent des programmes d'intervention précoce pour les enfants jusqu'à 18 ans atteints d'autisme. Plus de 15 000 enfants ont reçu de l'aide dans le cadre du programme depuis 2015.

En outre, la Fondation Bulat Utemuratov a organisé une exposition de photos dans un centre commercial à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, offrant aux visiteurs un regard plus étroit sur la vie des enfants atteints de TSA. La Fondation s'est également associée à la société d'innovation urbaine Citix pour installer des panneaux d'affichage intelligents dans les rues d'Almaty et d'Astana pour diffuser des informations sur les symptômes de l'autisme et des conseils aux parents.

En ligne, la Fondation a organisé une série d'entretien avec des experts en autisme qui ont été publiés sur les médias sociaux, démystifiant les mythes sur l'autisme et partageant les façons dont la société peut devenir plus inclusive.

Dans le but de sensibiliser les gens à l'autisme et de promouvoir une culture inclusive, la Fondation accueille la conférence annuelle « Autism. The World of Opportunities » à Almaty. En 2022, des experts de renommée mondiale comme Connie Kasari et Stephen Shore ont participé à la conférence. En avril 2023, la Fondation a partagé son expérience dans la mise en œuvre de pratiques factuelles dans les centres d'autisme au Kazakhstan lors de la Conférence internationale sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement (ICAN) à Dubaï. Pour faire progresser les connaissances mondiales sur l'autisme, la Fondation a également soutenu la réunion annuelle de l'INSAR (International Society for Autism Research) à Stockholm .

