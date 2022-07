KEENON Robotics celebra dia da marca com tripla surpresa

XANGAI, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A KEENON Robotics, pioneira líder mundial no setor de entregas não tripuladas, declarou o dia 28 de julho como seu dia da marca. Como uma oportunidade essencial de conectar-se com os clientes e oferecer um serviço aprimorado e vários benefícios, o Dia da Marca KEENON de 2022 adota uma abordagem combinada de eventos on-line e presenciais. Além de atualizações contínuas nas redes sociais, eventos presenciais multiformato são realizados em seis regiões comerciais na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio.