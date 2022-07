KEENON Robotics célèbre la journée de la marque en proposant une triple surprise

La journée de la marque KEENON est conçue pour témoigner de la reconnaissance et apporter trois améliorations majeures à ses clients qui lui apportent un soutien constant dans le monde entier. KEENON sait que c'est la confiance des clients et la compétitivité de la technologie de base qui font une entreprise durable.

« Depuis sa fondation en 2010, KEENON Robotics a fait un parcours étonnant pendant 12 ans et est devenue une entreprise leader dans la robotique de service commerciale. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos plus chers partenaires commerciaux. Nous serons toujours dédiés à la R&D afin de fournir de meilleurs produits et services à nos clients », a déclaré Tony Li, PDG et fondateur de KEENON Robotics.

À ce jour, avec plus de 30 000 robots opérant quotidiennement dans plus de 600 villes, les robots serveurs KEENON ont été utilisés dans de nombreux domaines. En utilisant l'intelligence artificielle, KEENON Robotics va intensifier ses efforts pour contribuer à améliorer l'efficacité de l'industrie des services dans le monde entier et assurer une coexistence harmonieuse entre les humains et la technologie.

Informations sur la journée de la marque KEENON :

Amélioration de la marque. KEENON Robotics présente trois sous-marques pour trois lignes de produits principales, à savoir DINERBOT pour le robot de livraison de nourriture, BUTLERBOT pour le robot de livraison de bâtiments et GUIDERBOT pour le robot de guidage, dans le but d'offrir un service réfléchi et de répondre aux besoins de différents scénarios commerciaux.

Amélioration des produits. KEENON Robotics lance officiellement la version laser du DINERBOT T8 sur le marché mondial et pré-lance un tout nouveau robot serveur nommé DINERBOT T2 Pro.

Amélioration des services. Depuis le 28 juillet, le programme après-vente de KEENON, KEENON ON-care, offre une extension de service pour les clients après le 1er juillet 2022.

À propos de KEENON Robotics :

Fondée en 2010, KEENON ROBOTICS offre des solutions intelligentes, fiables et pratiques pour divers scénarios, notamment les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et les usines. En septembre 2021, KEENON a conclu un financement de série D de 200 millions de dollars mené par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), marquant ainsi le plus gros financement jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays.

