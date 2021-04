KEHUA em 8º lugar em participação de mercado mundial de PCS

A KEHUA tem soluções de armazenamento de energia de cenário completo que abrangem o lado de geração, transmissão e distribuição e behind-the-meter (atrás do medidor). Com uma linha de produtos de armazenamento de energia de ponta rica e completa, a KEHUA pode oferecer aos clientes uma solução de produto de alta qualidade de acordo com as condições locais. Em virtude da segurança, confiabilidade, economia de energia e flexibilidade dos produtos da KEHUA, a empresa ganhou a confiança de muitos países, como nosso recente projeto de armazenamento de energia na Malásia, que está em andamento no estado de Johor. A KEHUA instalou inversores de armazenamento de energia atrás do medidor para este projeto. Ao mesmo tempo que faz uso total da política fotovoltaica preferencial NEM da Malásia, esse esquema reduz o consumo de energia da planta. Além disso, o investimento pode ser recuperado em apenas três anos aproximadamente. É uma solução centrada em energia verde e fábrica verde e pode reduzir com eficácia as emissões de carbono.