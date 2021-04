KEHUA na 8. miejscu pod względem udziału w światowym rynku PCS

XIAMEN, Chiny, 21 kwietnia 2021 /PRNewswire/ -- KEHUA TECH (002335.SZ) uplasowała się na 8. pozycji w globalnym udziale w rynku falowników do magazynowania energii (PCS) i zachowała pozycję 7. pod względem globalnego udziału w rynku falowników do magazynowania energii (>10 kW) w 2019 roku w rankingu firmy IHS Markit, która jest globalnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w dziedzinie informacji, zatrudniającym ponad 5000 analityków, badaczy danych, ekspertów finansowych i ekspertów branżowych. Ponadto KEHUA została wyróżniona 2. miejscem pod względem udziału w rynku falowników do magazynowania energii w Chinach w 2019 roku, który obejmuje 21,9% kraju. KEHUA jest światowej klasy dostawcą rozwiązań w zakresie zabezpieczeń zasilania i oszczędzania energii. Dzięki kompletnemu standardowemu systemowi rozwiązań do magazynowania energii KEHUA może w sposób elastyczny zapewniać odpowiednie zintegrowane rozwiązanie w zależności od konkretnych scenariuszy i specyficznych układów sterowania.