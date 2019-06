Kemin Lança Nova Visão e Logotipo para o Futuro

A fabricante mundial de ingredientes visa transformar de forma sustentável 80% do mundo até 2042

DES MOINES, Iowa, 16 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje a Kemin Industries, uma fabricante global de ingredientes, apresentou sua nova visão global e logotipo para alinhar a empresa estrategicamente para 2042 e além.

A nova visão, "A Kemin se esforça para transformar de forma sustentável a qualidade de vida todos os dias, para 80% do mundo, com nossos produtos e serviços", estabelece as bases para o crescimento estratégico e as prioridades da empresa com operações em seis continentes e portfólio de mais de 500 ingredientes especiais. Anteriormente, a Kemin atingiu 3,8 bilhões de vidas - mais da metade da população mundial - todos os dias através de seus produtos e serviços para humanos, animais e animais de estimação. Essa visão foi definida em 1998, com meta de 2019. A Kemin alcançou o marco dois anos antes.



Em 2042, a população mundial atingirá aproximadamente 10 bilhões de pessoas. Para a Kemin transformar 80% da população mundial - aproximadamente 8 bilhões - as pessoas devem encontrar produtos da Kemin cinco vezes por dia. Do nascer ao pôr do sol, uma pessoa pode ter ovos no café da manhã, alimentar seu animal de estimação, usar jeans, tomar um suplemento e comprar itens de padaria ou carne no mercado - todas as oportunidades que incluem ingredientes da Kemin.

"Quando criamos nossa visão anterior há 20 anos, ela era ambiciosa e abrangia todos os aspectos de nossos negócios. Desde então, a Kemin cresceu dez vezes, e agora o impacto que podemos criar é ainda maior", disse o Dr. Chris Nelson, Presidente e Diretor Executivo da Kemin. "Ao usar nossa expertise científica no nível molecular e continuar inovando, temos a capacidade de sermos transformadores em escala global em um mercado em constante mudança e em crescimento. Com uma nova visão para nos guiar, estamos fortalecidos para alcançar mais pessoas com nossos produtos e serviços para realmente transformar a qualidade de vida em todo o mundo".

Junto com essa visão, o novo logotipo da Kemin reflete o foco da empresa no crescimento futuro, respeitando sua história através de uma evolução consciente da identidade da marca Kemin.

"O nosso logotipo anterior estava envolto por um círculo vermelho e grosso na assinatura vermelha de Kemin. Agora sem uma fronteira, o novo logotipo representa transparência e inovação", disse Haley Stomp, vice-presidente sênior de marketing mundial da Kemin. "O 'K' estilizado permanece, em homenagem aos dois logotipos anteriores da Kemin. O arco vermelho representa o movimento para a frente e chama a atenção para o 'I', enfatizando a inovação da Kemin. O "N" atrás do arco vermelho representa a família Nelson que está por trás da Kemin agora, como desde a fundação da empresa, e continuará a fazê-lo para as próximas gerações".

Fundada em 1961 por R.W. e Mary Nelson, o foco principal da Kemin era desenvolver produtos agrícolas inovadores. Hoje, a Kemin permanece privada e operada pela família Nelson e se expandiu para a saúde e nutrição humana e animal, aquacultura, alimentos para animais de estimação, nutracêuticos, tecnologias de alimentos, tecnologias agrícolas e indústrias têxteis. Com seu crescimento e diversificação, a Kemin conseguiu atingir mais da metade da população mundial por ser a ciência de inúmeros produtos com os quais os consumidores interagem todos os dias.

Principais Inovações do Produto Kemin:

Antioxidantes: Dois dos primeiros produtos antioxidantes na indústria de rações, Endox ® e Rendox ® preservam o frescor na alimentação animal. Esses produtos inovadores lançaram a Kemin nos mercados agrícolas globais. Algumas décadas mais tarde, a Kemin criou soluções de alimentos para o consumidor, incluindo produtos EN-HANCE ® e FORTIUM ® para auxiliar na oxidação, data de validade e preservação das cores.

Dois dos primeiros produtos antioxidantes na indústria de rações, Endox e Rendox preservam o frescor na alimentação animal. Esses produtos inovadores lançaram a Kemin nos mercados agrícolas globais. Algumas décadas mais tarde, a Kemin criou soluções de alimentos para o consumidor, incluindo produtos EN-HANCE e FORTIUM para auxiliar na oxidação, data de validade e preservação das cores. Antimicrobianos: Para reduzir a probabilidade de contaminação bacteriana prejudicial em alimentos para animais, humanos e alimentos para animais de estimação, a Kemin lançou o Sal CURB ® , o BactoCEASE ® e outros produtos para ajudar a evitar a deterioração.

Para reduzir a probabilidade de contaminação bacteriana prejudicial em alimentos para animais, humanos e alimentos para animais de estimação, a Kemin lançou o Sal CURB , o BactoCEASE e outros produtos para ajudar a evitar a deterioração. Inibidores de Mofo: O Myco CURB ® , um conservante de alimentos não corrosivo, inibe o crescimento típico de mofos encontrados no grão comercial, o que também levou à criação de SHIELD ® para evitar o crescimento de fungos em produtos de tortilha. Ainda um produto com legado para a Kemin, o Myco CURB ® continua sendo o inibidor de mofo mais vendido no mundo.

O Myco CURB , um conservante de alimentos não corrosivo, inibe o crescimento típico de mofos encontrados no grão comercial, o que também levou à criação de SHIELD para evitar o crescimento de fungos em produtos de tortilha. Ainda um produto com legado para a Kemin, o Myco CURB continua sendo o inibidor de mofo mais vendido no mundo. Botânica da Kemin:

Calêndulas: A Kemin foi pioneira no processo de isolamento e purificação de moléculas antioxidantes dessa flor. O ORO GLO ® adiciona oleorresina de calêndula a rações avícolas para melhorar naturalmente a cor amarela das gemas. A Luteína FloraGLO ® é usada em suplementos de saúde para apoiar a saúde dos olhos e reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade. A FloraGLO ® é a marca de luteína recomendada por médicos e foi a primeira a ser introduzida no mercado global.

A Kemin foi pioneira no processo de isolamento e purificação de moléculas antioxidantes dessa flor. O ORO GLO adiciona oleorresina de calêndula a rações avícolas para melhorar naturalmente a cor amarela das gemas. A Luteína FloraGLO é usada em suplementos de saúde para apoiar a saúde dos olhos e reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade. A FloraGLO é a marca de luteína recomendada por médicos e foi a primeira a ser introduzida no mercado global.

Alecrim: Os ativos desta planta são usados no FORTIUM ® R para proteger contra a perda de sabor e cor na comida do consumidor, e no NATUROX ® para manter naturalmente os alimentos frescos.

Os ativos desta planta são usados no FORTIUM R para proteger contra a perda de sabor e cor na comida do consumidor, e no NATUROX para manter naturalmente os alimentos frescos.

Orégano: Fonte natural das moléculas de carvacrol e timol, que apresentam benefícios antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes, o orégano apresenta-se como alternativa antibiótica na alimentação animal.

Fonte natural das moléculas de carvacrol e timol, que apresentam benefícios antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes, o orégano apresenta-se como alternativa antibiótica na alimentação animal.

Hortelã: A Kemin usa extrato de hortelã de origem natural para direcionar a memória de trabalho - a parte do cérebro que suporta atenção, foco e produtividade - com a Neumentix ® , um nootrópico encontrado em suplementos de saúde que melhora a função cognitiva, agilidade e reação sem prejudicar o sono.

A Kemin usa extrato de hortelã de origem natural para direcionar a memória de trabalho - a parte do cérebro que suporta atenção, foco e produtividade - com a Neumentix , um nootrópico encontrado em suplementos de saúde que melhora a função cognitiva, agilidade e reação sem prejudicar o sono.

Batata: O tubérculo fornece um extrato natural que aumenta significativamente a saciedade e que a Kemin usa para criar o Slendesta® para auxiliar no controle de peso saudável em humanos.

Com a nova visão, a Kemin se esforça para transformar de forma sustentável a qualidade de vida em todo o mundo. Ao formar uma nova visão e um logotipo transformado, a Kemin está focada na expansão de seu alcance global para atingir esse objetivo. Ao incorporar uma abordagem de triple-bottom-line para todos os aspectos do negócio da Kemin, e com sua experiência em como nutrir, proteger e inovar em escala global, a empresa se dedica a promover pessoas saudáveis, um planeta saudável e um negócio saudável.

"Acreditamos que os setores que atendemos e a ciência que apoiamos oferecem oportunidades infinitas para reduzir nosso impacto ambiental e aumentar nossa contribuição - ao mesmo tempo em que continuamos a servir nossos clientes para transformar a qualidade de vida em todo o mundo", disse o Dr. Nelson. "Com soluções moleculares inspiradas, estamos usando a ciência para fornecer respostas aos desafios do mundo relacionados a alimentos, rações e saúde para seres humanos e animais. Voltamos nossa atenção para garantir que o que fazemos na Kemin hoje crie um futuro melhor."

Sobre a Kemin Industries

A Kemin Industries (www.kemin.com) é uma fabricante global de ingredientes que se esforça para transformar de forma sustentável a qualidade de vida todos os dias para 80% do mundo com seus produtos e serviços. A empresa fornece mais de 500 ingredientes especiais para a saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquacultura, nutracêuticos, tecnologias alimentares, tecnologias agrícolas e indústrias têxteis.

Por mais de meio século, a Kemin tem se dedicado a usar a ciência aplicada para enfrentar os desafios do setor e oferecer soluções de produtos para clientes em mais de 120 países. A Kemin fornece ingredientes para alimentar uma população em crescimento com seu compromisso com a qualidade, segurança e eficácia de alimentos, rações e produtos relacionados à saúde.

Fundada em 1961, a Kemin é uma empresa privada de propriedade e operação familiar com mais de 2.800 funcionários e operações globais em 90 países, incluindo fábricas na Bélgica, Brasil, China, Índia, Itália, Rússia, San Marino, Cingapura, África do Sul e Estados Unidos.



Contato para a Mídia: Lauren M.G. Burt, Gerente Mundial de Comunicações, lauren.burt@kemin.com, +1 (515) 249-4219

Kit de Mídia: kemin.com/mediakit



© Kemin Industries, Inc. e seu grupo de empresas 2019. Todos os direitos reservados. ® ™ Marcas registradas da Kemin Industries, Inc., EUA

Certas declarações, rotulagem de produtos e reclamações podem diferir por região geográfica ou conforme requerido pelos requisitos do governo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/901853/New_Kemin_Logo.jpg

FONTE Kemin Industries

