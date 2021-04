Kemin Nutrisurance lança, na América do Sul, uma fibra funcional para alimentos para animais de estimação, a TEGRAVIA™

CHAPECÓ, Brasil, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Kemin Industries, fabricante mundial de ingredientes cujo foco é transformar a qualidade de vida diária de 80% do mundo com seus produtos e serviços de maneira sustentável, anunciou que a Kemin Nutrisurance, sua unidade de negócios de tecnologia de sub produtos de origem animal e alimentos para animais de estimação, lançou seu primeiro ingrediente de fibra, a TEGRAVIA™, para o mercado brasileiro de alimentos para animais de estimação.

A fibra já é usada há muito tempo em alimentos para animais de estimação no intuito de equilibrar as formulações e promover a saúde animal. Em parceria com a Fibervita, uma empresa de ingredientes alimentares do Brasil, a Kemin Nutrisurance desenvolveu a TEGRAVIA como fibra funcional para inclusão em alimentos para animais de estimação. A fibra do produto é extraída da mandioca, uma raiz comestível amplamente utilizada em várias receitas na culinária brasileira. A TEGRAVIA serve como uma fonte de fibra com propriedades prebióticas e de suporte à saúde intestinal, além de beneficiar as formulações de produtos de alimentação para animais de estimação, melhorando sua textura e a gelatinização do amido.

Utilizando uma combinação sinérgica de fibras solúveis e insolúveis, a TEGRAVIA ajuda o crescimento de bactérias benéficas e promove a homeostase equilibrada no trato gastrointestinal de cães e gatos. A Kemin realizou estudos, em parceria com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Maringá, nos quais a TEGRAVIA foi comparada a outras fibras, incluindo a polpa de beterraba e a celulose microcristalina, na microbiota de cães e gatos. Os resultados sugerem que a TEGRAVIA pode compensar a inclusão da polpa de beterraba associada/combinada com a celulose microcristalina.

"Nosso objetivo na Kemin Nutrisurance é levar soluções completas aos nossos clientes, fornecendo ingredientes inovadores, como a TEGRAVIA, juntamente com serviços técnicos, laboratoriais e de aplicação para apoiar nossos clientes em etapa do processo", disse Valdir Lucatelli, gerente geral da Kemin Nutrisurance na América do Sul.

A TEGRAVIA está atualmente disponível no Brasil, com planos de registro em outros países da América do Sul, Europa e América do Norte.

A Kemin Industries (www.kemin.com) é uma fabricante global de ingredientes que se esforça para transformar de forma sustentável a qualidade de vida de 80% do mundo com seus produtos e serviços. A empresa fornece mais de 500 ingredientes especializados para indústrias de saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquicultura, nutracêutica, tecnologias alimentares, tecnologias de cultivo, tecnologias têxteis, biocombustíveis e vacinas para animais.

Por mais de meio século, a Kemin tem se dedicado a usar a ciência aplicada para enfrentar os desafios do setor e oferecer soluções de produtos para clientes em mais de 120 países. A Kemin oferece ingredientes para alimentar uma população cada vez maior com seu compromisso com a qualidade, a segurança e a eficácia dos alimentos, rações e produtos para a saúde.

Fundada em 1961, a Kemin é uma empresa privada e familiar, com mais de 2.800 funcionários e operações globais em 90 países, incluindo fábricas na Bélgica, no Brasil, na China, Índia, Itália, Rússia, em San Marino, Singapura, na África do Sul e nos Estados Unidos.

