Kemin Nutrisurance lance en Europe PRALISUR™, un produit de santé naturel pour animaux de compagnie

Il a été montré que les ß-glucanes, des polysaccharides du glucose naturellement présents dans les cellules des plantes, des céréales et des champignons, stimulent et activent le système immunitaire des chiens.1 PRALISUR présente l'une des plus fortes concentrations de 1,3-ß-glucanes linéaires issus d'algues séchées.

« Alors que l'on s'intéresse davantage à l'utilisation d'ingrédients sains et nutritifs pour nourrir les animaux, nous avons décidé d'ajouter à notre portefeuille l'une des seules sources pures de 1,3-ß-glucanes en Europe », a déclaré Alberto Munoz, chef de produit adjoint chez Kemin Nutrisurance. « L'intérêt croissant que montrent les propriétaires d'animaux pour la qualité et les bienfaits de la nourriture de leurs animaux de compagnie nous a conduits à lancer PRALISUR. »

Le lancement de PRALISUR vient enrichir le segment des produits de santé et de nutrition de Kemin Nutrisurance afin de satisfaire les consommateurs qui demandent de plus en plus des aliments ayant des bienfaits sur la santé de leurs animaux de compagnie. Le segment comprend également PROSURANCE™, une gamme de produits séchés par atomisation et de produits à faible poids moléculaire de haute qualité qui fournissent des protéines et une stimulation de l'appétence dans le cadre des régimes des animaux de compagnie.

Kemin Nutrisurance a présenté PRALISUR pour la première fois la semaine dernière à Interzoo, le plus grand salon professionnel du monde consacré à l'industrie internationale des animaux de compagnie, à Nuremberg, en Allemagne.

Kemin Industries (www.kemin.com) est un fabricant mondial d'ingrédients qui vise à améliorer la qualité de vie de plus de 3,8 milliards de personnes chaque jour en fabriquant plus de 500 ingrédients de spécialité pour les industries de la santé humaine et animale, des aliments pour animaux, des nutraceutiques, des technologies agricoles et du textile.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin s'efforce d'utiliser la science appliquée pour relever les défis de l'industrie et fournit des solutions à des clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients pour nourrir une population croissante en maintenant son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité de ses produits alimentaires, ses aliments pour animaux et ses produits de santé.

Fondée en 1961, Kemin est une entreprise familiale privée qui compte plus de 2500 employés dans le monde. Implantée dans 90 pays, elle dispose d'usines en Belgique, au Brésil, en Chine, en Inde, en Italie, en Russie, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

