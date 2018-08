Ken Corcoran, professionnel chevronné de l'industrie des télécommunications, rejoint le conseil consultatif de Comviva

Comviva, leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Ken Corcoran, PDG de Priority Partners, LLC, à son conseil consultatif. Il arrive à un moment où l'entreprise s'apprête à vivre une forte croissance, après son incursion dans une nouvelle série de technologies numériques.

Ken aidera Comviva à dépasser les limites de l'application de l'intelligence artificielle, des Big data et du cloud pour les nouveaux cas d'utilisation des télécommunications, tels que l'IdO, les services numériques, les villes intelligentes et les vies connectées, tout en restant vigilant aux percées essentielles dans les secteurs d'activité actuels. Il travaillera avec l'équipe de direction de Comviva et fournira des recommandations stratégiques sur le portefeuille existant de l'entreprise et de nouvelles initiatives, tout en mettant son expertise au service des alliances stratégiques et des investissements.

Ken Corcoran apporte les 35 ans d'expérience de travail dans le secteur des télécommunications qu'il a à son actif. Il a occupé des postes de direction chez AT&T et America Movil, entreprise dans laquelle il a été directeur technique de 2001 à 2011. En tant que directeur technique, Ken a développé le réseau de Telcel Mexique, qui est passé de 10 millions à plus de 65 millions d'abonnés. Il a joué un rôle capital dans la croissance du réseau de Claro Brésil, qui est passé de 2 millions à 60 millions d'abonnés. Il a présidé de nombreux comités de l'industrie qui ont abouti à la spécification numérique IS-54 TDMA remplaçant le cellulaire analogique, ainsi qu'à la dorsale de signalisation (SS7) IS-41 des États-Unis, qui a permis une itinérance et une livraison d'appels transparentes.

Manoranjan Mohapatra, président-directeur général de Comviva, a affirmé : « Ken apporte une connaissance approfondie du secteur des télécoms et une expérience significative dans des postes de direction où il a pu développer la croissance dans de nombreux pays. Nous sommes heureux de l'avoir à nos côtés à ce moment critique, alors que nous nous lançons dynamiquement vers de nouveaux défis et de nouvelles opportunités commerciales. L'arrivée de Ken est un grand atout pour notre conseil consultatif et pour l'ensemble de l'entreprise ».

Ken Corcoran a déclaré : « Je suis ravi d'avoir rejoint le comité consultatif de Comviva pour aider à faire avancer l'entreprise. L'industrie des télécommunications est arrivée à un point d'inflexion, avec de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, les Big data et le cloud, qui bousculent les modèles commerciaux existants. J'ai hâte d'apporter mon expérience et mes connaissances au conseil consultatif de Comviva pour l'aider à façonner sa vision technologique et son expansion sur de nouveaux marchés ».

